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Смертельное влечение
Билеты от 600₽
Киноафиша Смертельное влечение

Спектакль Смертельное влечение

Постановка
Театр на Мельникова 16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

«Смертельное влечение»: Мюзикл, который захватывает дух

«Смертельное влечение» — культовый мюзикл, который заставляет мурашки бегать по телу в такт завораживающей музыке. Эта скандальная классика жанра рассказывает о жестокости, любви и бунте, вдохновленная легендарным фильмом 80-х годов. В центре сюжета — жизнь американских старшеклассников, показанная через призму черной комедии.

Острые темы и захватывающие арии

Мюзикл поднимает важные и актуальные вопросы, такие как буллинг, социальные маски и выбор между популярностью и совестью. Зрителей ждут арии, которые взорвут зал, исполненные лучшими актерами России. В спектакле звучит фраза: «Вы либо с нами, либо в списке жертв», что подчеркивает атмосферу жестокой подростковой иерархии.

Не упустите свой шанс

Не забудьте занять места в первом ряду — «Хэзерс» не прощают опозданий! Этот мюзикл станет незабываемым событием в театральной жизни, которое оставит яркие впечатления.

Премьера спектакля состоится в ближайшие дни. Следите за расписанием и не пропустите возможность стать частью этого захватывающего театрального опыта!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 августа
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 600 ₽
10 сентября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 600 ₽
15 октября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 600 ₽
19 ноября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 600 ₽
24 декабря
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 600 ₽

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