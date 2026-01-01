Комедия-фарс «Смерть Тарелкина» в Драматическом театре им. Пушкина

В Драматическом театре им. Пушкина покажут комедию-фарс «Смерть Тарелкина» по пьесе Александра Сухово-Кобылина. Главный герой, чиновник средней руки Тарелкин, решает избежать долговой тюрьмы, имитируя свою собственную смерть. В результате, он намеревается шантажировать своего начальника, что приводит к многочисленным запутанным ситуациям.

Гротеск и метафизика власти

Режиссер Олег Рыбкин создает фантасмагорию русской жизни, исследуя метафизику власти. В пьесе герои равны в своей бесчеловечности: угнетатели сами угнетены, а создатели зла ненавидят мир за это зло. Оригинальный текст Сухово-Кобылина, написанный более ста пятидесяти лет назад, остается актуальным и сегодня. Тогда министру внутренних дел Валееву эта пьеса казалась «сплошной революцией». Теперь же, благодаря своей жесткой сатире, она заставляет зрителей задуматься над важными вопросами о природе власти и человеческой натуры.

История постановки

Олег Рыбкин обращается к творчеству Сухово-Кобылина во второй раз. Его первая работа с пьесами автора — «Свадьба Кречинского» — была дипломным спектаклем еще в 1993 году. Режиссер посвящает свою новую постановку учителю, режиссеру Петру Фоменко. Стоит отметить, что спектакль «Смерть Тарелкина» был запрещен цензурой и убран из репертуара театра им. Вл. Маяковского в 1966 году.

Награды и фестивали

Спектакль стал участником XXI Международного фестиваля «Радуга» в Санкт-Петербурге в 2020 году и был отмечен как Лауреат Краевого фестиваля «Театральная весна-2022» в категории «Лучшая премьера сезона в драматическом театре (Большая форма)».

Не пропустите возможность увидеть эту удивительную и актуальную комедию-фарс, которая заставит вас задуматься о многом, что касается современной жизни и власти!