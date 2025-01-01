Мастер-класс «Смена аспекта» от Бориса Павловича в Краснодаре

Друзья! Приглашаем вас на уникальный мастер-класс по актёрскому мастерству «Смена аспекта», который проведёт опытный режиссёр и актёр Борис Павлович.

О мастере

Борис Павлович - талантливый специалист, имеющий многолетний опыт работы как с профессиональными, так и с любительскими театральными труппами. Он уверенно делится своим опытом, ведь для него важна не только разница между актёрами, но и субъективный подход к каждому участнику процесса.

Тема мастер-класса

На мастер-классе будут обсуждаться важные аспекты актёрского мастерства:

Страх выхода на сцену: что его вызывает и как с ним справляться.

Интерес к наблюдению за другими людьми: почему мы это делаем и как это влияет на выступления.

Огромная ответственность актёра и роль дисциплины в театральном процессе.

Практическая часть

Борис поделится своими методами работы с актёрами, которые он применяет на репетициях новых спектаклей. Участники смогут попробовать себя в различных упражнениях, направленных на раскрытие артистической чувствительности и освоение сценического пространства.

Не упустите шанс получить уникальные знания и навыки, которые помогут вам стать лучше как актёру и как человеку. Присоединяйтесь к этому увлекательному процессу!