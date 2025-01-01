Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Смена аспекта. Мастер-класс по актерскому мастерству. Борис Павлович
Киноафиша Смена аспекта. Мастер-класс по актерскому мастерству. Борис Павлович

Смена аспекта. Мастер-класс по актерскому мастерству. Борис Павлович

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Мастер-класс «Смена аспекта» от Бориса Павловича в Краснодаре

Друзья! Приглашаем вас на уникальный мастер-класс по актёрскому мастерству «Смена аспекта», который проведёт опытный режиссёр и актёр Борис Павлович.

О мастере

Борис Павлович - талантливый специалист, имеющий многолетний опыт работы как с профессиональными, так и с любительскими театральными труппами. Он уверенно делится своим опытом, ведь для него важна не только разница между актёрами, но и субъективный подход к каждому участнику процесса.

Тема мастер-класса

На мастер-классе будут обсуждаться важные аспекты актёрского мастерства:

  • Страх выхода на сцену: что его вызывает и как с ним справляться.
  • Интерес к наблюдению за другими людьми: почему мы это делаем и как это влияет на выступления.
  • Огромная ответственность актёра и роль дисциплины в театральном процессе.

Практическая часть

Борис поделится своими методами работы с актёрами, которые он применяет на репетициях новых спектаклей. Участники смогут попробовать себя в различных упражнениях, направленных на раскрытие артистической чувствительности и освоение сценического пространства.

Не упустите шанс получить уникальные знания и навыки, которые помогут вам стать лучше как актёру и как человеку. Присоединяйтесь к этому увлекательному процессу!

Купить билет на выставка Смена аспекта. Мастер-класс по актерскому мастерству. Борис Павлович

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
2 ноября воскресенье
11:00
Один театр Краснодар, Коммунаров, 268, литера В, БЦ «Кавказ»
от 3500 ₽

В ближайшие дни

Сатья. О любви, семье и многом другом
18+
Лекция
Сатья. О любви, семье и многом другом
8 декабря в 19:00 Центральный концертный зал
от 3000 ₽
Признание. Поэтический вечер Аллы Мосоловой
12+
Литература
Признание. Поэтический вечер Аллы Мосоловой
10 октября в 19:00 Один театр
от 500 ₽
Признание. Поэтический вечер Аллы Мосоловой
12+
Литература
Признание. Поэтический вечер Аллы Мосоловой
23 октября в 19:00 Один театр
от 500 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше