Друзья! Приглашаем вас на уникальный мастер-класс по актёрскому мастерству «Смена аспекта», который проведёт опытный режиссёр и актёр Борис Павлович.
Борис Павлович - талантливый специалист, имеющий многолетний опыт работы как с профессиональными, так и с любительскими театральными труппами. Он уверенно делится своим опытом, ведь для него важна не только разница между актёрами, но и субъективный подход к каждому участнику процесса.
На мастер-классе будут обсуждаться важные аспекты актёрского мастерства:
Борис поделится своими методами работы с актёрами, которые он применяет на репетициях новых спектаклей. Участники смогут попробовать себя в различных упражнениях, направленных на раскрытие артистической чувствительности и освоение сценического пространства.
Не упустите шанс получить уникальные знания и навыки, которые помогут вам стать лучше как актёру и как человеку. Присоединяйтесь к этому увлекательному процессу!