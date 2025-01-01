Меню
Смех
Киноафиша Смех

Смех

18+
Возраст 18+

О концерте

Концерт группы «Смех»: презентация нового альбома!

Приготовьтесь к настоящему музыкальному событию! Группа «Смех» представит свой самый непредсказуемый альбом, который уже привлек внимание поклонников. Это очередная работа коллектива, которая, как всегда, наполнена искренними эмоциями и жизненными историями.

Новый альбом: о чем он?

Новый альбом группы – «Жесткая неделька» – это отражение жизни обычных людей, таких же, как вы. Герои песен – это настоящие «среднестатистические Хьюманы», которые переживают те же радости и огорчения, что и мы. Тематика альбома охватывает все грани повседневной жизни: от весёлых моментов до сложностей, с которыми сталкивается каждый из нас.

Почему стоит посетить концерт?

Если вы чувствуете, что не нашли себя в новой музыке, эта ночь поможет вам взглянуть на жизнь под другим углом. Новые ритмы и текстовые композиции поднимут настроение и подарят заряд позитивной энергии.

Забудьте о серых буднях! Проведите свою неделю под ритмы «Смеха» и научитесь радоваться простым моментам жизни. Не упустите шанс стать частью яркого музыкального мероприятия!

Купить билет на концерт Смех

Февраль
20 февраля пятница
19:00
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
от 1500 ₽

