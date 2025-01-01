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Смех
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Смех

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Смех» — лучший панк рок Всея Руси! По-настоящему бомбический концерт в Самаре

Приготовьтесь к настоящему театральному вихрю! Квартет «Смех» снова на сцене, и на этот раз они готовы разнести в пух и прах всё на своём пути. Дерзкий, как подросток, быстрый, как понос, и жёсткий, как секс — этот коллектив не знает преград!

Искромётный юмор и прямолинейность

Каждое выступление «Смеха» — это настоящая буря эмоций. Их искромётный юмор и прямолинейные заявления заставят смеяться даже самых черствых зрителей. Не бойтесь, здесь нет места скуке!

Уникальный стиль и энергетика

«Смех» — это не просто спектакль, это целое событие, которое оставит след в вашей памяти. Их яркие номера и запоминающиеся мелодии идеально сочетаются с мощной энергетикой, которую чувствует каждый зритель.

Не пропустите!

Если вы ищете, как провести вечер, то либо идёте на «Смех», либо... остаётесь «нАхой»! Не упустите шанс стать частью этого уникального театрального опыта. Билеты уже в продаже!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 17 октября
Куйбышев Самара, Куйбышева, 128а
20:00 от 1000 ₽

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