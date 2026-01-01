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Смех лангусты
Киноафиша Смех лангусты

Спектакль Смех лангусты

Постановка
Театр на Васильевском 16+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

Сара Бернар: Исповедь великой актрисы

В театре вновь развернется завораживающая история о жизни одной из самых знаменитых актрис всех времен — Сары Бернар. Спектакль, рассказывающий о её воспоминаниях, уже ждет своих зрителей.

Погружение в прошлое

Сара Бернар, славившаяся своей бурной и непокорной жизнью, решает написать мемуары. Однако процесс создания книги оказывается не таким простым. Актриса постоянно сбивается, возвращаясь к самым разным событиям из своей биографии, которые оставили неизгладимый след в её жизни.

Помощник на пути к истине

В этом нелегком деле ей помогает преданный секретарь Жорж, который не только поддерживает её, но и влюблен в актрису. Вместе они погружаются в воспоминания, в которых переплетаются слава, страсть и горечь. Зрители смогут стать свидетелями настоящей и безжалостной истории Сары Бернар.

Лангуст: символ жизни и смерти

Спектакль также затрагивает тему лангустов — морских раков, которые, согласно легендам, перед смертью издают звук, напоминающий смех. Исповедь героини, по сути, тоже может восприниматься как подобный крик, отражающий её сложные чувства и переживания.

Второе дыхание

Несмотря на возраст и пройденные испытания, Сара Бернар решает вновь выйти на сцену, смело наперекор всем трудностям. Это решение символизирует её неукротимый дух и страсть к искусству.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который расскажет о жизни великой актрисы и перенесет вас в мир театра конца XIX — начала XX века.

Режиссер
Владимир Туманов
В ролях
Арсений Мыцык
Арсений Мыцык
Елена Рахленко

Фотографии

Смех лангусты Смех лангусты Смех лангусты Смех лангусты Смех лангусты Смех лангусты
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