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Смех и слайды
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Смех и слайды

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Смех и слайды: уникальный вечер юмора в Yushin Brothers

Приготовьтесь к увлекательному вечеру, где смех и креативность соединяются в одном флаконе! «Смех и слайды» — это не просто стендап, а настоящая театрализованная презентация, где заранее подготовленные слайды гармонично переплетаются с импровизацией выступающих.

Что вас ждет?

В программе вечера — коктейль юмора, в котором каждый зритель сможет задать свои вопросы и стать частью представления. Это отличный шанс не только насладиться выступлениями, но и поучаствовать в создании уникальной атмосферы вечера.

Выступающие

На сцене резиденты Стендап Сибирь, а также гости, которые оставили «+» в комментариях и сделали репост. Количество выступающих ограничено, поэтому не упустите возможность увидеть ваши любимые лица стендапа и новых комиков в действии!

Как стать частью шоу?

Если вы хотите выступить, следите за анонсами на наших страницах в социальных сетях. Возможно, именно вы станете звездой следующего вечера!

Интересные факты

Стендап как жанр возник в США в начале 20 века, и с тех пор завоевал популярность по всему миру. Он позволяет комикам делиться своими мыслями и наблюдениями с публикой, используя юмор для обсуждения серьезных тем. Не упустите возможность стать частью этого уникального жанра!

Приходите на «Смех и слайды» — смейтесь, участвуйте и создавайте незабываемые моменты вместе с нами!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 23 июля
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
20:00 от 300 ₽

В ближайшие дни

Открытый Микрофон от Стендап Сибирь
18+
Юмор
Открытый Микрофон от Стендап Сибирь
10 августа в 16:00 Пространство Yushin Brothers
от 300 ₽
Пятничный стендап
18+
Юмор
Пятничный стендап
8 августа в 20:00 Пространство Yushin Brothers
от 700 ₽
Оркестр CAGMO. Симфония Queen при свечах
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Оркестр CAGMO. Симфония Queen при свечах
2 ноября в 18:00 Сибирский институт искусств им. Хворостовского
от 2800 ₽
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