Служители бессмертных муз… Странички биографий выдающихся деятелей искусств
0+
Возраст 0+

О концерте

Музыкальный вечер с государственным оркестром народных инструментов РТ

В Государственном Оркестре Народных Инструментов РТ вас ждёт незабываемый концерт, под руководством художественного руководителя и главного дирижера Анатолия Шутикова. В программе прозвучат произведения великих композиторов, таких как Глинка, Чайковский, Бах, Сен-Санс, Гершвин и Шостакович.

Каждое произведение будет представлено в контексте архитектуры, живописи, театра и литературы, что добавит дополнительный уровень восприятия классической музыки. Этот концерт станет идеальным выбором для любителей музыки, а также для всех, кто интересуется искусством в целом.

Не упустите возможность насладиться прекрасной музыкой в исполнении мастерского оркестра и откройте для себя новые грани творчества известных композиторов.

Март
15 марта воскресенье
11:00
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
от 300 ₽

