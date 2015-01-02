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Служебный роман
Киноафиша Служебный роман

Спектакль Служебный роман

16+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

«Служебный роман»: всем известный сюжет в новых реалиях

История о любви и карьере

Главный герой — неудачливый и застенчивый Новосельцев, обычный «винтик» огромной корпоративной машины, мечтает подняться по карьерной лестнице. Он решает сблизиться с начальницей — строгой и на первый взгляд непривлекательной Калугиной, главой бизнес-группы. Однако их путь к друг другу не будет простым. Личные страхи, служебная дистанция, злые языки коллег и старые обиды — всё это встанет на пути героев, заставив их усомниться в искренности чувств и самой возможности найти любовь в рабочих буднях.

Современные реалии и классический сюжет

Эта история впервые была рассказана ещё в 1971 году, однако постановщики перенесли её в наши дни, наполнив актуальными элементами современного офисного мира. Здесь данные анализируют с помощью дашбордов, а корпоративы проходят в лофтах, где гремят пижамные вечеринки. Несмотря на обновлённую обстановку, в основе остаётся вечная тема — поиски любви и счастья среди рабочих будней.

Яркий финал и вечные ценности

Что может быть важнее — карьера или любовь? Новосельцеву и Калугиной предстоит решить этот вопрос, как и многим из нас. «Служебный роман» остаётся актуальным и сегодня, ведь история о том, как сложно открыться чувствам в суете повседневной жизни, понятна каждому.

Не пропустите переосмысленную версию легендарного сюжета на сцене Свердловского театра драмы!

Режиссер
Дмитрий Зимин
В ролях
Юлия Костина
Александр Борисов
Анна Минцева
Антон Зольников
Полина Саверченко

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В других городах
Сентябрь
14 сентября понедельник
18:30
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
от 300 ₽

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