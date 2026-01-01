«Служебный роман» в Свердловском театре драмы

Это история о неудачливом и застенчивом «винтике» корпоративного механизма — Новосельцеве, который мечтает сделать карьеру и завоевать сердце главного бизнес-руководителя Калугиной. Эта дама, хоть и беспристрастная, не лишена очарования, но её суровость и прямота создают непреодолимые барьеры на пути к любви.

На пути героев стоят личные страхи, служебная дистанция, сплетни и недовольство окружающих. Неудивительно, что между ними возникают самым различным образом препятствия, которые необходимо преодолеть, чтобы обрести веру в искренние чувства.

Хотя история была известна ещё с 1971 года, современная интерпретация ее актуальна как никогда. Сюжет перенесён в современность, где офисы встречают нас дашбордами, а вечеринки в лофте — визитная карточка светской жизни.

Не упустите возможность увидеть эту остросоциальную постановку, которая понравится тем, кто ценит актуальные интерпретации классических историй.