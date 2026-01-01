Оповещения от Киноафиши
Постановка
Музыкальный театр 12+
Возраст 12+

О спектакле

Музыкальная интерпретация «Служебного романа» в Новосибирске

Алтайский государственный музыкальный театр представит свою новую постановку на сцене Новосибирского музыкального театра. Знакомый всем сюжет фильма Служебный роман обретает новые краски в мюзикле, подчеркивая, что чудеса могут произойти даже в самых обыденных обстоятельствах.

В центре истории — строгая и невзрачная мымра Людмила Прокофьевна, которая держит всё под контролем в статистическом управлении. На противоположном конце спектра — робкий экономист-статистик Толик Новосельцев, который стремится продвинуться по службе. Его смелое решение — ухаживать за неприступной начальницей, но всё меняется, когда в жизнь вмешивается любовь.

Постановка обещает быть интересной для всех, кто ценит музыкальные интерпретации классических фильмов и неожиданные повороты сюжета. Не упустите возможность увидеть интерпретацию истории, которую так любят зрители!

