Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Служебный роман
Киноафиша Служебный роман

Спектакль Служебный роман

12+
Возраст 12+

О спектакле

Новый взгляд на классическую комедию «Служебный роман» в Зимнем театре Сочи

Зимний театр Сочи рад представить спектакль по мотивам легендарной комедии «Служебный роман». В центре истории — Анатолий Новосельцев, который, стремясь занять должность начальника отдела, начинает ухаживать за своей руководительницей Людмилой Прокофьевной, и, как это часто бывает, сам того не ожидая, влюбляется.

Этот спектакль будет интересен всем, кто ценит народные комедии и остроумные сценарии. «Служебный роман» — это не просто история о любви в офисе. Это свежий взгляд на знакомую сюжетную линию, которая продолжает покорять сердца зрителей.

Атмосфера 70-х и знакомые персонажи

На сцене спектакля оживут узнаваемые образы, перенесенные во времена 70-х годов. Каждый диалог, каждое действие пронизаны магией советского прошлого. Зрителям будет предложено вновь окунуться в мир остроумных шуток и забавных ситуаций, знакомых всем поклонникам классики.

Почему стоит посмотреть спектакль?

  • Уникальный подход: Спектакль не просто воспроизводит фильм, он предлагает свежую интерпретацию с новыми акцентами и неожиданными поворотами.
  • Яркие персонажи: Обаятельные актеры создадут незабываемые образы и передадут атмосферу эпохи.
  • Комедия с глубоким смыслом: За веселыми ситуациями скрываются важные темы о любви, доверии и поиске своего места в жизни.

Приходите всей семьей на спектакль «Служебный роман». Это не только возможность поднять настроение, но и напоминание о том, что настоящая любовь может возникнуть даже в самых неожиданных обстоятельствах.

Обратите внимание, что состав исполнителей может быть изменен без предварительного уведомления.

В ролях
Оксана Сташенко
Оксана Сташенко
Илья Алексеев
Илья Алексеев
Александр Давыдов
Александр Давыдов
Дмитрий Ратомский
Дмитрий Ратомский
Эдуард Флёров
Эдуард Флёров
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше