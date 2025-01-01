Спектакль Служебный роман

Меню
Служебный роман
12+
Комедийная антреприза «Служебный роман»

С удовольствием анонсируем театральную антрепризу «Служебный роман», вдохновлённую легендарной советской комедией, которая покорила сердца миллионов зрителей! Этот спектакль — дань уважения классике и в то же время свежий взгляд на знаменитую историю любви, разворачивающуюся в стенах офисов и серых будней.

Сюжет и атмосфера

«Служебный роман» — это не просто история о любви между строгим начальником и его подчинённой, но и яркое отражение жизни, в которой переплетаются юмор, романтика и настоящие чувства. Мы перенесём вас в атмосферу 70-х, где каждое слово, каждый взгляд и каждое действие несут в себе особую магию советского прошлого. Зрители смогут вновь окунуться в мир, наполненный остроумными диалогами, забавными ситуациями и неизменными персонажами, ставшими любимыми для многих.

Талантливая команда

Под руководством талантливой команды режиссёров и актёров мы предлагаем вам возможность увидеть знакомую историю с новой стороны. На сцене оживут узнаваемые образы, и каждый зритель сможет почувствовать ностальгию по тем временам, когда любовь могла начаться с переписки, а офисные коридоры были полны сюрпризов и неожиданностей.

Почему стоит посетить спектакль?

  • Уникальный подход: Спектакль не просто повторяет фильм, он интерпретирует его, добавляя новые акценты и неожиданные повороты.
  • Яркие персонажи: Вас ждут обаятельные актеры, которые прекрасно передадут атмосферу эпохи и создадут незабываемые образы.
  • Комедия с глубоким смыслом: Под веселыми ситуациями скрываются важные темы любви, доверия и поиска своего места в жизни.

Приходите всей семьей, чтобы насладиться спектаклем «Служебный роман», который не только подарит вам улыбки, но и напомнит о том, что настоящая любовь может возникнуть даже в самых неожиданных обстоятельствах!

В состав исполнителей могут быть внесены изменения без дополнительного уведомления.

В ролях
Илья Алексеев
Дмитрий Ратомский
Эдуард Флёров
Александр Давыдов
Екатерина Семенова
Январь
8 января четверг
19:00
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1
от 1000 ₽

