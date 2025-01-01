Спектакль Служебный роман

Меню
Служебный роман
12+
Продолжительность 2 часа
Возраст 12+

«Служебный роман»: обновленная классика на театральной сцене

С удовольствием анонсируем театральную антрепризу «Служебный роман», вдохновлённую легендарной советской комедией, которая покорила сердца миллионов зрителей. Этот спектакль — дань уважения классике и в то же время свежий взгляд на знаменитую историю любви, разворачивающуюся в стенах офисов и серых будней.

История любви с уклоном в юмор

«Служебный роман» — это не просто история о любви между строгим начальником и его подчинённой. Это яркое отражение жизни, где переплетаются юмор, романтика и настоящие чувства. Мы перенесём вас в атмосферу 70-х, где каждое слово, каждый взгляд и каждое действие несут в себе особую магию советского прошлого.

Ностальгия по советским временам

Зрители смогут окунуться в мир, наполненный остроумными диалогами, забавными ситуациями и неизменными персонажами, которые стали любимыми для многих. Под руководством талантливой команды режиссёров и актёров, вы увидите знакомую историю с новой стороны.

Почему стоит посетить спектакль?

  • Уникальный подход: Спектакль не просто повторяет фильм, он интерпретирует его, добавляя новые акценты и неожиданные повороты.
  • Яркие персонажи: Вас ждут обаятельные актеры, которые прекрасно передадут атмосферу эпохи и создадут незабываемые образы.
  • Комедия с глубоким смыслом: Под веселыми ситуациями скрываются важные темы любви, доверия и поиска своего места в жизни.

Приходите всей семьей, чтобы насладиться спектаклем «Служебный роман», который не только подарит вам улыбки, но и напомнит о том, что настоящая любовь может возникнуть даже в самых неожиданных обстоятельствах!

Обратите внимание: в состав исполнителей могут быть внесены изменения без дополнительного уведомления.

Илья Алексеев
Илья Алексеев
Дмитрий Ратомский
Дмитрий Ратомский
Эдуард Флёров
Эдуард Флёров
Александр Давыдов
Александр Давыдов
Екатерина Семенова
Екатерина Семенова

30 декабря вторник
19:00
ДК «Красное Сормово» Нижний Новгород, Юбилейный б-р, 32
от 1500 ₽
2 января пятница
20:00
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1
от 1500 ₽

