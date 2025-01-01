Спектакль Служебный роман

«Служебный роман» — это музыкальная комедия, основанная на пьесе Э.А. Рязанова и Э.В. Брагинского «Сослуживцы». Именно по этой пьесе был снят культовый фильм «Служебный роман», который полюбился многим поколениям зрителей.
Сейчас, в условиях современной жизни, эта комедия служит своего рода машиной времени, позволяя погрузиться в уютную атмосферу ностальгических воспоминаний. Но «Служебный роман» — это не просто адаптация киносюжета для театра. Это новое театральное прочтение знакомой истории, объединяющее юмор, драму и уникальную атмосферу живого театра с музыкой в стиле 60-70-х годов.
На сцене зрителей ждёт замечательный актёрский состав:
Не упустите возможность увидеть эту удивительную постановку, которая сочетает в себе любимые элементы комедии и музыки, и сделает ваш вечер незабываемым!