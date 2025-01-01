Меню
Служебный роман
Киноафиша Служебный роман

Спектакль Служебный роман

12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Служебный роман: новая музыкальная комедия

«Служебный роман» — это музыкальная комедия, основанная на пьесе Э.А. Рязанова и Э.В. Брагинского «Сослуживцы». Именно по этой пьесе был снят культовый фильм «Служебный роман», который полюбился многим поколениям зрителей.

Сейчас, в условиях современной жизни, эта комедия служит своего рода машиной времени, позволяя погрузиться в уютную атмосферу ностальгических воспоминаний. Но «Служебный роман» — это не просто адаптация киносюжета для театра. Это новое театральное прочтение знакомой истории, объединяющее юмор, драму и уникальную атмосферу живого театра с музыкой в стиле 60-70-х годов.

Каст и исполнители

На сцене зрителей ждёт замечательный актёрский состав:

  • Новосельцев: Беляев Станислав / Волков Дмитрий
  • Калугина: Кравченко Мария / Денисова Анастасия
  • Рыжова: Безрук Галина
  • Самохвалов: Бирин Андрей / Богданов Роман
  • Антон: Владимиров Михаил / Коркунов Александр
  • Верочка: Михалкова Юлия / Пушкина Софья
  • Шура: Саягова Светлана / Сурина Ирина
  • Чарквиане: Елена

Не упустите возможность увидеть эту удивительную постановку, которая сочетает в себе любимые элементы комедии и музыки, и сделает ваш вечер незабываемым!

Режиссер
Наталья Громушкина
В ролях
Мария Кравченко
Анастасия Денисова
Станислав Беляев
Дмитрий Волков
Галина Безрук

В других городах

Воронеж, 29 декабря
Воронежский концертный зал Воронеж, Театральная, 17
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Служебный роман Служебный роман Служебный роман Служебный роман Служебный роман Служебный роман Служебный роман Служебный роман Служебный роман Служебный роман Служебный роман Служебный роман Служебный роман Служебный роман Служебный роман Служебный роман Служебный роман Служебный роман Служебный роман

