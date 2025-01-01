Спектакль Служебный роман

Народная комедия «Служебный роман» на сцене

Вас ждет всеми любимая народная комедия, где смешные ситуации переплетаются с трогательными моментами любви. В центре сюжета — Анатолий Новосельцев, который стремится получить вакантное место начальника отдела. Под давлением друга он решает ухаживать за руководительницей института Людмилой Прокофьевной. Но вскоре Анатолий сам не замечает, как влюбляется по-настоящему.

Создатели спектакля

Режиссером этой постановки является Владимир Виноградов, известный своими яркими интерпретациями классических произведений. Его работа обещает подарить зрителям незабываемые впечатления.

Действующие лица и исполнители

Людмила Прокофьевна – Мария Берсеньева

– Мария Берсеньева Юрий Григорьевич Самохвалов – Анатолий Руденко

– Анатолий Руденко Верочка – Елена Саар

– Елена Саар Анатолий Ефремович Новосельцев – Дмитрий Ратомский

– Дмитрий Ратомский Ольга Петровна Рыжова – Ксения Хаирова – Талызина

– Ксения Хаирова – Талызина Шура – Татьяна Митиенко

Интересные факты

Комедия «Служебный роман» долгое время оставалась одной из самых популярных в советском театре, и сегодня она продолжает радовать зрителей своей актуальностью и остроумием. Спектакль не только развлекает, но и заставляет задуматься о настоящей любви и отношении к жизни.

Не упустите возможность увидеть эту замечательную постановку на сцене! Билеты уже в продаже.