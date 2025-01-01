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Служебный роман
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Спектакль Служебный роман

12+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Народная комедия «Служебный роман» на сцене

Вас ждет всеми любимая народная комедия, где смешные ситуации переплетаются с трогательными моментами любви. В центре сюжета — Анатолий Новосельцев, который стремится получить вакантное место начальника отдела. Под давлением друга он решает ухаживать за руководительницей института Людмилой Прокофьевной. Но вскоре Анатолий сам не замечает, как влюбляется по-настоящему.

Создатели спектакля

Режиссером этой постановки является Владимир Виноградов, известный своими яркими интерпретациями классических произведений. Его работа обещает подарить зрителям незабываемые впечатления.

Действующие лица и исполнители

  • Людмила Прокофьевна – Мария Берсеньева
  • Юрий Григорьевич Самохвалов – Анатолий Руденко
  • Верочка – Елена Саар
  • Анатолий Ефремович Новосельцев – Дмитрий Ратомский
  • Ольга Петровна Рыжова – Ксения Хаирова – Талызина
  • Шура – Татьяна Митиенко

Интересные факты

Комедия «Служебный роман» долгое время оставалась одной из самых популярных в советском театре, и сегодня она продолжает радовать зрителей своей актуальностью и остроумием. Спектакль не только развлекает, но и заставляет задуматься о настоящей любви и отношении к жизни.

Не упустите возможность увидеть эту замечательную постановку на сцене! Билеты уже в продаже.

В ролях
Мария Берсенева
Мария Берсенева
Анатолий Руденко
Анатолий Руденко
Дмитрий Ратомский
Дмитрий Ратомский
Ксения Хаирова
Ксения Хаирова

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 15 августа
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
19:00 от 1000 ₽

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