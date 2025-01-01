Меню
Служебный роман
Киноафиша Служебный роман

Спектакль Служебный роман

Постановка
Театр на Мельникова 12+
Режиссер Анна Микульская
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Служебный роман»: мюзикл от Анны Микульской в Театре на Мельникова

Театр на Мельникова приглашает зрителей на захватывающий мюзикл «Служебный роман», созданный под руководством талантливой режиссёрки Анны Микульской. Этот спектакль основан на знаменитой комедии Эмиля Брагинского и Александра Володина, которая уже давно завоевала сердца зрителей.

О спектакле

«Служебный роман» рассказывает историю любви между двумя офисными работниками — скромным бухгалтером и строгим начальником. В спектакле переплетаются комедия и мелодрама, что создаёт уникальную атмосферу. Зрители смогут насладиться запоминающимися музыкальными номерами и живыми танцевальными постановками, которые придают спектаклю особый шарм.

Интересные факты

  • Мюзикл основан на классической пьесе, которая впервые была поставлена в 1977 году и с тех пор неоднократно адаптировалась для театра и кино.
  • Анна Микульская известна своими яркими и оригинальными постановками, которые всегда привлекают внимание как зрителей, так и критиков.
  • В спектакле участвуют как опытные актёры, так и молодые таланты, что создаёт гармоничное сочетание опыта и свежих идей.

Не упустите возможность увидеть этот музыкальный шедевр, который подарит вам множество положительных эмоций и заставит задуматься о настоящих ценностях!

