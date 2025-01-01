Театр на Мельникова приглашает зрителей на захватывающий мюзикл «Служебный роман», созданный под руководством талантливой режиссёрки Анны Микульской. Этот спектакль основан на знаменитой комедии Эмиля Брагинского и Александра Володина, которая уже давно завоевала сердца зрителей.
«Служебный роман» рассказывает историю любви между двумя офисными работниками — скромным бухгалтером и строгим начальником. В спектакле переплетаются комедия и мелодрама, что создаёт уникальную атмосферу. Зрители смогут насладиться запоминающимися музыкальными номерами и живыми танцевальными постановками, которые придают спектаклю особый шарм.
Не упустите возможность увидеть этот музыкальный шедевр, который подарит вам множество положительных эмоций и заставит задуматься о настоящих ценностях!