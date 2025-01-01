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Служанки бульвара Сансет
Билеты от 1200₽
Киноафиша Служанки бульвара Сансет

Спектакль Служанки бульвара Сансет

Традиционный спектакль в «Электротеатре»
Постановка
Электротеатр Станиславский 18+
Продолжительность 3 часа с антрактом
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Спектакль по мотивам пьесы Жана Жене «Служанки» и фильма Билли Уайлдера «Бульвар Сансет»

В центре сюжета — стареющая кинодива, которая, репетируя монолог Саломеи, делится со молодым драматургом своими воспоминаниями о прошлом и желаниями о будущем.

Тематика и концепция
Спектакль погружает зрителей в мир кинематографа, исследуя темы славы, ностальгии и внутренней пустоты. Самолюбование героини вызывает одновременно смех и сочувствие — это театральная игра, пронизанная трагизмом. Воспоминания о немом и черно-белом кино полны тоски и сожаления, создавая контраст с современностью.

Персонажи 
Стареющая кинодива страдает от потери реальности и чувства опоры, она находит утешение в воспоминаниях о славном прошлом. Молодой драматург, с одной стороны, восхищается ее талантом, с другой — стремится создать новое искусство, что порождает противоречивые чувства зависти и восхищения.

Заключение
Спектакль становится исследованием жизненных циклов, где успех и упадок переплетаются, заставляя зрителей задуматься о природе славы и времени.

Режиссер
Владимир Коренев
В ролях
Людмила Лушина
Ирина Коренева
Владимир Долматовский
Дарья Колпикова
Михаил Соколов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 октября
Электротеатр Станиславский Москва, Тверская, 23
19:00 от 1200 ₽
22 октября
Электротеатр Станиславский Москва, Тверская, 23
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Служанки бульвара Сансет Служанки бульвара Сансет Служанки бульвара Сансет Служанки бульвара Сансет Служанки бульвара Сансет Служанки бульвара Сансет Служанки бульвара Сансет Служанки бульвара Сансет Служанки бульвара Сансет Служанки бульвара Сансет Служанки бульвара Сансет Служанки бульвара Сансет Служанки бульвара Сансет Служанки бульвара Сансет

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