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Служанка-госпожа
Киноафиша Служанка-госпожа

Спектакль Служанка-госпожа

Постановка
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского 12+
Режиссер Мария Рубина
Возраст 12+

О спектакле

Опера Джованни Баттисты Перголези в Пермском театре оперы и балета

Либретто Дженнаро Антонио Федерико

Опера написана в 1733 году, в данной сценической версии впервые будет представлена в Перми в 2026 году

Исполняется на итальянском языке с русскими титрами. Комическое интермеццо сезона 2025/26 возвращает в афишу Пермской оперы произведение, сыгравшее одну из важнейших ролей в истории музыкального театра.

Написанная Джованни Баттистой Перголези как интермедия к опере-сериа «Гордый пленник», «Служанка-госпожа» пережила триумф на премьере, став символом нового жанра — оперы-буффа — и моделью для итальянской музыкальной сцены от Паизиелло и Чимарозы до Доницетти и Россини.

Успех «Служанки-госпожи» способствовал утверждению комической оперы по всей Европе, а ее парижская премьера спровоцировала знаменитую «войну буффонов» — спор между сторонниками итальянского и французского музыкального стиля, вскоре превратившийся в полемику о старом и новом искусстве. В Пермской опере историю хитроумной служанки Серпины, которая ловко обводит вокруг пальца своего хозяина Уберто, расскажут режиссер Мария Рубина и дирижер Петр Белякин — их спектакль станет первым за долгие годы обращением отечественного театра к шедевру Перголези.

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В других городах
Октябрь
9 октября пятница
19:00
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
от 3000 ₽
10 октября суббота
15:00
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
от 3000 ₽
11 октября воскресенье
15:00
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
от 3000 ₽

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