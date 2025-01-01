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Служанка-госпожа
Билеты от 800₽
Киноафиша Служанка-госпожа

Спектакль Служанка-госпожа

12+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Остросюжетная музыкальная комедия «Служанка-госпожа»

Любовь, превращающаяся в игру, и игра, перерастающая в любовь – так можно описать остроумную музыкальную комедию Джованни Баттисты Перголези «Служанка-госпожа». Этот шедевр итальянской буффонады XVIII века почти три столетия радует зрителей своей искрометностью и жизнерадостностью.

Сюжет и персонажи

В центре сюжета – хитрая и обаятельная служанка Серпина, которая предпринимает всевозможные проделки, чтобы женить на себе своего капризного хозяина, доктора Уберто. В ход идут все средства: от кокетства и уговоров до переодеваний и хитроумного обмана. Эта комедия удивительно точно передает дух Неаполя XVIII века с его страстями, флиртом и изысканным шармом.

Музыка и исполнители

Особую прелесть спектаклю придает блестящая музыка Перголези, дополненная фрагментами произведений Моцарта. Игривые и пикантные мелодии переносят зрителей в эпоху пышных балов и кокетливых нравов.

Главные партии исполняют:

  • Служанка Серпина: Марина Агафонова-Аванти (сопрано) – лауреат премии Верди Зальцбургского фестиваля.
  • Доктор, Вельможа Уберто: Дмитрий Романько (бас) – обладатель многочисленных международных наград.
  • Веспоне, слуга: актер театра и кино Игорь Афанасьев (миманс).

Концертмейстер-пианист и дирижер: Александр Жилинский.

Музыкальный руководитель: Алина Сорокина.

Музыка: Джованни Баттиста Перголези и Вольфганг Амадей Моцарт.

Заключение

«Служанка-госпожа» – камерное, но удивительно яркое произведение, которое вот уже три века не теряет своей актуальности и притягательности. Спектакль подарит зрителям незабываемый вечер, наполненный прекрасной музыкой, тонким юмором и изысканной театральностью.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 ноября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
14:00 от 800 ₽

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