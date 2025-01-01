Спектакль Служанка-госпожа

Остросюжетная музыкальная комедия «Служанка-госпожа»

Любовь, превращающаяся в игру, и игра, перерастающая в любовь – так можно описать остроумную музыкальную комедию Джованни Баттисты Перголези «Служанка-госпожа». Этот шедевр итальянской буффонады XVIII века почти три столетия радует зрителей своей искрометностью и жизнерадостностью.

Сюжет и персонажи

В центре сюжета – хитрая и обаятельная служанка Серпина, которая предпринимает всевозможные проделки, чтобы женить на себе своего капризного хозяина, доктора Уберто. В ход идут все средства: от кокетства и уговоров до переодеваний и хитроумного обмана. Эта комедия удивительно точно передает дух Неаполя XVIII века с его страстями, флиртом и изысканным шармом.

Музыка и исполнители

Особую прелесть спектаклю придает блестящая музыка Перголези, дополненная фрагментами произведений Моцарта. Игривые и пикантные мелодии переносят зрителей в эпоху пышных балов и кокетливых нравов.

Главные партии исполняют:

Служанка Серпина: Марина Агафонова-Аванти (сопрано) – лауреат премии Верди Зальцбургского фестиваля.

Марина Агафонова-Аванти (сопрано) – лауреат премии Верди Зальцбургского фестиваля. Доктор, Вельможа Уберто: Дмитрий Романько (бас) – обладатель многочисленных международных наград.

Дмитрий Романько (бас) – обладатель многочисленных международных наград. Веспоне, слуга: актер театра и кино Игорь Афанасьев (миманс).

Концертмейстер-пианист и дирижер: Александр Жилинский.

Музыкальный руководитель: Алина Сорокина.

Музыка: Джованни Баттиста Перголези и Вольфганг Амадей Моцарт.

Заключение

«Служанка-госпожа» – камерное, но удивительно яркое произведение, которое вот уже три века не теряет своей актуальности и притягательности. Спектакль подарит зрителям незабываемый вечер, наполненный прекрасной музыкой, тонким юмором и изысканной театральностью.