Служанка-госпожа (к.и.)

Опера Джованни Баттисты Перголези в концертном исполнении

Исполняется на итальянском языке с синхронными титрами на русском.

Оперные редкости эпохи барокко в Мариинском театре

Постановка "Служанка-госпожа" - это уникальная возможность насладиться редкой барочной оперой. Главные роли исполняют:

Серпина – Кристина Гонца

Уберто – Магеррам Гусейнов

Веспоне – Игорь Чикишев

В оркестре также участвуют:

Екатерина Ильина (клавесин)

Александр Миндиашвили (скрипка)

Анита Ожешковская (скрипка)

Лина Головина (альт)

Александр Пересыпкин (виолончель)

Сергей Трафимович (контрабас)

История создания

В начале сентября 1733 года в неаполитанском театре Сан-Бартоломео представили оперу Джованни Баттисты Перголези "Il prigionier superbo" (“Гордый пленник”). В ходе долгого представления, приуроченного ко дню рождения императрицы Елизаветы Кристины, показывались комедийные интермеццо. Одним из таких был "Служанка-госпожа".

Перголези, создавший эту музыкальную комедию в возрасте двадцати трех лет, создал эталон жанра, получивший признание по всей Европе. "Служанка-госпожа" быстро обрела независимость и стала популярной среди итальянских трупп. Легкость в исполнении и минимальные требования к сценографии сделали её идеальным спектаклем для гастролей. В Париже это произведение стало причиной “войны буффонов”, споров между сторонниками классической французской оперы и приверженцами более демократичного итальянского стиля.

Персонажи и сюжет

Персонажи "Служанки-госпожи" восходят к традициям итальянского уличного театра. В опере две части, действие проходит в одной и той же гардеробной. Субретка Серпина (сопрано) обводит вокруг пальца синьора Уберто (бас), при помощи лакея Веспоне (мимическая роль).

Каждый из персонажей имеет по пять арий, а финалы частей завершаются дуэтами. Вокальные номера чередуются с речитативами, исполняемыми под сопровождение клавесина. Легкость и игривость музыки делают её актуальной даже спустя века.

Заканчивается опера радостным восклицанием Уберто: “Ah, gioia, gioia, gioia, gioia” (“Ах, радость, радость, радость, радость”). “Служанка-госпожа” - это жизнерадостная комедия, способная подарить зрителям отличное настроение и радость.