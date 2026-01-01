Служанка-госпожа (к.и.)

Продолжительность 1 час без антракта
6+

О концерте

Опера Джованни Баттисты Перголези в концертном исполнении

Исполняется на итальянском языке с синхронными титрами на русском.

Оперные редкости эпохи барокко в Мариинском театре

Постановка "Служанка-госпожа" - это уникальная возможность насладиться редкой барочной оперой. Главные роли исполняют:

  • Серпина – Кристина Гонца
  • Уберто – Магеррам Гусейнов
  • Веспоне – Игорь Чикишев

В оркестре также участвуют:

  • Екатерина Ильина (клавесин)
  • Александр Миндиашвили (скрипка)
  • Анита Ожешковская (скрипка)
  • Лина Головина (альт)
  • Александр Пересыпкин (виолончель)
  • Сергей Трафимович (контрабас)

История создания

В начале сентября 1733 года в неаполитанском театре Сан-Бартоломео представили оперу Джованни Баттисты Перголези "Il prigionier superbo" (“Гордый пленник”). В ходе долгого представления, приуроченного ко дню рождения императрицы Елизаветы Кристины, показывались комедийные интермеццо. Одним из таких был "Служанка-госпожа".

Перголези, создавший эту музыкальную комедию в возрасте двадцати трех лет, создал эталон жанра, получивший признание по всей Европе. "Служанка-госпожа" быстро обрела независимость и стала популярной среди итальянских трупп. Легкость в исполнении и минимальные требования к сценографии сделали её идеальным спектаклем для гастролей. В Париже это произведение стало причиной “войны буффонов”, споров между сторонниками классической французской оперы и приверженцами более демократичного итальянского стиля.

Персонажи и сюжет

Персонажи "Служанки-госпожи" восходят к традициям итальянского уличного театра. В опере две части, действие проходит в одной и той же гардеробной. Субретка Серпина (сопрано) обводит вокруг пальца синьора Уберто (бас), при помощи лакея Веспоне (мимическая роль).

Каждый из персонажей имеет по пять арий, а финалы частей завершаются дуэтами. Вокальные номера чередуются с речитативами, исполняемыми под сопровождение клавесина. Легкость и игривость музыки делают её актуальной даже спустя века.

Заканчивается опера радостным восклицанием Уберто: “Ah, gioia, gioia, gioia, gioia” (“Ах, радость, радость, радость, радость”). “Служанка-госпожа” - это жизнерадостная комедия, способная подарить зрителям отличное настроение и радость.

Март
20 марта пятница
19:30
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а

В ближайшие дни

Трио Олега Аккуратова
6+
Джаз
Трио Олега Аккуратова
20 мая в 19:30 Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге
от 2000 ₽
Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
18+
Юмор
Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
27 марта в 21:10 Поправка
от 790 ₽
Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
18+
Юмор
Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
1 июня в 20:20 Синий Пушкин
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
