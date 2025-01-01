Слушая культуру: Русская классика в мультимедийном пространстве «Внутришоу»

Станьте частью уникального события, где музыка и современная графика соединяются в одно целое, раскрывая русскую классику как отдельный слой искусства. Это путешествие сквозь эпохи позволит вам глубже понять необъятную душу России и её многогранную историю.

Вы услышите величайшие композиции таких мастеров, как Чайковский, Глинка, Бородин и Свиридов. Музыка будет говорить на языке современных технологий, искусно обыгрывая визуальные элементы мультимедийного пространства «Внутришоу». Каждая деталь концерта создаст ощущение связи многовековой культуры с настоящим и будущим.

Программа концерта

Музыка и визуальная составляющая концерта проведут вас от средневековых «Половецких плясок» до светских, изысканных вальсов из романа «Евгений Онегин». Вы услышите фантазии XIX века, отражающиеся в «Вальсе цветов» и «Па-де-де» Чайковского, а также ритмы последних десятилетий, найденные в сюите «Время, вперёд» Свиридова и других мелодиях.

Исполнители

Ансамбль «Амарант» состоит из высокопрофессиональных музыкантов, выпускников лучших вузов мира, таких как Московская Государственная Консерватория им. Чайковского, Российская Академия музыки им. Гнесиных и Венская Консерватория. Каждый участник струнного квартета — виртуоз с опытом концертных выступлений и гастрольных туров по Европе, Великобритании, Турции и странам СНГ.

Место проведения

«Внутришоу» — новое арт-пространство в центре Москвы, расположенное в современном интеллектуальном центре «Хлебозавод № 9». Огромный проекционный зал позволяет погрузиться в различные времена и эпохи, увидеть музыку через призму искусства и стать частью нового слова в культуре. Это настоящая лаборатория для цифровых и медиа художников.

Длительность концерта

Один час пятнадцать минут.

Дресс-код

Поскольку мероприятие имеет вечерний характер, приветствуется дресс-код «Cocktail». Он подразумевает элегантный стиль: рубашки, костюмы, изящные платья и туфли. Если вы предпочитаете строгие линии, дресс-код «cocktail» также соответствует им.

Станьте главным украшением вечера, наслаждаясь атмосферой и эстетикой. Обратите внимание: в случае несоответствия дресс-коду организатор вправе ограничить вход и вернуть средства за билет.

Возрастное ограничение

Рекомендуемый возраст для посещения — от 12 лет.