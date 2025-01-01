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Слушай звезды
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Спектакль Слушай звезды

12+
Режиссер Леонид Калмыков
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Мультидисциплинарный перформанс «Слушай звезды» в Доме актера

Спектакль по мотивам всемирно известного произведения «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери предлагает взрослой аудитории заново открыть для себя знакомую историю. Это произведение наполнено глубокими размышлениями о семье, дружбе, любви и ответственности.

Уникальная постановка

«Слушай звезды» — это не просто спектакль, а настоящая мультимедийная симфония, где песочная анимация гармонично вписывается в декорации. Удивительные визуальные эффекты, созданные рисованием песком, подарят зрителям незабываемые впечатления.

Музыка и эмоции

Живая музыка добавляет спектаклю особой глубины и эмоциональности. Звуки, создаваемые музыкантами, усиливают восприятие каждой сцены, позволяя зрителям погрузиться в атмосферу сказки.

Театр, рисование и видео

В этой постановке три дисциплины — театр, рисование песком и видео — соединяются, общаются и отвечают друг другу. Это создает уникальный опыт, который невозможно забыть.

Приглашаем на спектакль

Не упустите возможность увидеть «Слушай звезды» и открыть для себя новые грани любимой истории. Этот спектакль станет настоящим подарком для всех, кто ценит искусство и хочет задуматься о вечных ценностях.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 12 августа
Омский дом актера Омск, Ленина, 45
19:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

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11 октября в 19:00 Омский театр драмы
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