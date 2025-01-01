Меню
Слухи
Билеты от 1500₽
Киноафиша Слухи

Спектакль Слухи

Постановка
Театр им. Ермоловой 12+
Режиссер Вадим Дубровицкий
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Феерическая комедия «Слухи» в Театре ЕРМОЛОВОЙ

Приглашаем вас 28 октября в Театр ЕРМОЛОВОЙ на легендарный театральный хит — детективную комедию «СЛУХИ». Режиссером спектакля стал Вадим Дубровицкий, а автором пьесы — знаменитый американский драматург Нил Саймон, многократный обладатель премии Тони.

Захватывающий сюжет и колоритные персонажи

Спектакль предлагает зрителю увлекательное сочетание захватывающего сюжета, политики, танцев, флирта и скандалов. На сцене будут разворачиваться события с девятью яркими персонажами, которые отражают всю палитру человеческих страстей — от любви и ревности до трусости и безрассудства. Их роли исполняют звёзды театра и кино.

Интрига с самого начала

Спектакль открывается «классическим» детективным прологом. У заммэра Нью-Йорка Чарли Брока собираются друзья на ужин по случаю десятилетия их семейной жизни. Однако, оказавшись в уютном, но странном доме, они замечают, что прислуга бесследно исчезла, а сама жена Чарли, Майра, отсутствует. Сам хозяин с простреленной мочкой уха и снотворным в крови безучастно спит в спальне.

Комедия страшных слухов

Друзья начинают восстанавливать картину случившегося, опираясь на последние слухи о романах, строя догадки и пытаясь скрыть скандал от вновь прибывающих гостей. Ведь никто не хочет оказаться на первых страницах «New York Times», если эта история станет известна.

Зрелая комедия о жизни

«СЛУХИ» — это спектакль, который зрители выбирают уже более двадцати лет! Вас ждет добрый юмор, душевный покой и, конечно же, любимые актеры, которые подарят вам невероятные эмоции.

Купить билет на спектакль

28 октября
Театр им. Ермоловой Москва, Тверская, 5/6
19:00

Фотографии

Слухи Слухи Слухи Слухи Слухи Слухи Слухи Слухи Слухи Слухи Слухи Слухи

