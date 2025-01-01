Спектакль Слухи

Феерическая комедия «Слухи» в Театре ЕРМОЛОВОЙ

Приглашаем вас 28 октября в Театр ЕРМОЛОВОЙ на легендарный театральный хит — детективную комедию «СЛУХИ». Режиссером спектакля стал Вадим Дубровицкий, а автором пьесы — знаменитый американский драматург Нил Саймон, многократный обладатель премии Тони.

Захватывающий сюжет и колоритные персонажи

Спектакль предлагает зрителю увлекательное сочетание захватывающего сюжета, политики, танцев, флирта и скандалов. На сцене будут разворачиваться события с девятью яркими персонажами, которые отражают всю палитру человеческих страстей — от любви и ревности до трусости и безрассудства. Их роли исполняют звёзды театра и кино.

Интрига с самого начала

Спектакль открывается «классическим» детективным прологом. У заммэра Нью-Йорка Чарли Брока собираются друзья на ужин по случаю десятилетия их семейной жизни. Однако, оказавшись в уютном, но странном доме, они замечают, что прислуга бесследно исчезла, а сама жена Чарли, Майра, отсутствует. Сам хозяин с простреленной мочкой уха и снотворным в крови безучастно спит в спальне.

Комедия страшных слухов

Друзья начинают восстанавливать картину случившегося, опираясь на последние слухи о романах, строя догадки и пытаясь скрыть скандал от вновь прибывающих гостей. Ведь никто не хочет оказаться на первых страницах «New York Times», если эта история станет известна.

Зрелая комедия о жизни

«СЛУХИ» — это спектакль, который зрители выбирают уже более двадцати лет! Вас ждет добрый юмор, душевный покой и, конечно же, любимые актеры, которые подарят вам невероятные эмоции.