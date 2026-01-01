Слуга двух господ
Самарский театр драмы им. Горького 16+
О спектакле

Премьера спектакля «Слуга двух господ» в Самарском театре драмы

Спектакль «Слуга двух господ» в Самарском академическом театре драмы имени М. Горького обещает стать одной из главных премьер сезона. Основой постановки служит бессмертная комедия Карло Гольдони, известная во всем мире благодаря своему остроумному сюжету и ярким персонажам.

Сюжет

В центре событий классическая история о находчивом Труффальдино, который находит способ служить одновременно двум господам — Беатриче и Флориндо. Самарская версия спектакля перенесена в атмосферу венецианской гостиницы «У Бригеллы». Здесь интриги и недоразумения «плещутся как вода в бассейне», создавая живую и энергичную обстановку.

Что ожидает зрителей

Зрители смогут насладиться не только захватывающим сюжетом, но и великолепной актерской игрой. Премьера обещает множество комичных ситуаций и ярких сцен, которые поднимут настроение и подарят заряд положительных эмоций. Не упустите возможность увидеть этот спектакль в уникальной интерпретации самарской труппы!

Июнь
26 июня пятница
18:30
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
от 400 ₽
27 июня суббота
13:00
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
от 400 ₽
18:00
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
от 400 ₽
28 июня воскресенье
18:00
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
от 400 ₽

