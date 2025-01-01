Меню
Слуга двух господ
Киноафиша Слуга двух господ

Спектакль Слуга двух господ

Искрометная венецианская комедия 12+
Режиссер Андрей Носков
Возраст 12+

О спектакле

Комедия «Слуга двух господ» в Театре Комедии имени Н.П. Акимова

В Театре Комедии имени Н.П. Акимова на сцене — спектакль «Слуга двух господ» по пьесе Карло Гольдони, в постановке Андрея Носкова. Комедия, написанная в 1749 году для труппы Медебака, до сих пор сохраняет свою актуальность и юмор.

Исторический контекст

«Слуга двух господ» была с невероятным успехом представлена труппой Имера в Венеции в 1754 году с Антонио Сакки в роли Труффальдино. Спектакль рассказывает о провинциалах, сталкивающихся с комичными нелепостями в жизни Венеции, и о влюбленных парах, чьи отношения накладывают условности окружающей реальности.

Что вас ждет на сцене

Спектакль наполнен озорными шутками, которые отсылают к традициям комедии дель-арте. Он может стать отличным выбором для любителей комедий, в которых переплетены классические жанровые элементы и хитросплетения характера между персонажами.

Участники и актерский состав

В спектакле заняты талантливые актеры, среди которых: Андрей Носков, Илья Носков, Марианна Семенова и другие. Каждый из них привносит в свою роль уникальный характер, добавляя дополнительный шарм к комедийному действу.

Не упустите возможность увидеть увлекательную постановку, которая гарантированно поднимет вам настроение.

Купить билет на спектакль Слуга двух господ

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
Апрель
Июнь
2 февраля понедельник
19:00
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
от 500 ₽
20 апреля понедельник
19:00
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
от 500 ₽
30 июня вторник
19:00
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
от 500 ₽

Фотографии

Слуга двух господ Слуга двух господ Слуга двух господ Слуга двух господ Слуга двух господ Слуга двух господ

