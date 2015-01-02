Знаменитая комедия положений Карло Гольдони о проказах обаятельного и весёлого плута Труффальдино из Бергамо

Труффальдино, стремясь улучшить своё финансовое положение, оказывается слугой двух господ одновременно, что приводит к множеству комичных ситуаций. Его похождения едва не расстроили счастливый брак его хозяев, а также чуть не стоили им жизни. Однако сам Труффальдино не злой малый — просто он попал в круговорот событий из-за двойной порции обеда, который его соблазнил.

Неожиданные повороты

Интрига спектакля заключается в том, что оба хозяина Труффальдино связаны общей историей, и один из них — переодетая в мужчину женщина! Примечательно, что наш герой не виноват в путанице, которая возникает из-за схожести одежды его господ. Как он сам говорит: «Чёрт бы побрал эту современную моду!» А ещё, Труффальдино не умеет читать, так что не стоит возлагать на него ответственность за путаницу с письмами.

Лёгкость и задор

Спектакль предлагает зрителям лёгкую, задорную и яркую атмосферу, которая поможет забыть о повседневных заботах. Вы увидите, что дела Труффальдино обстоят гораздо хуже, а его приключения заставят вас смеяться и радоваться!

Не упустите возможность насладиться этой замечательной комедией, которая подарит вам незабываемый вечер. Ждем вас в театре!