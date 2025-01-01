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Случайный диалог
Киноафиша Случайный диалог

Спектакль Случайный диалог

Постановка
Театр юных зрителей им. Брянцева
Продолжительность 50 минут

О концерте/спектакле

Спектакль «Случайный диалог»: Разговор через десятилетия

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Случайный диалог», который соединяет две эпохи — блокадный Ленинград 1942 года и современный мир 2025 года. Это трепетная и честная встреча, в которой голос из прошлого неожиданно прозвучит в телефонной трубке настоящего.

Сюжет и персонажи

В центре сюжета — судьбы героев Великой Отечественной войны и бойцов СВО. На сцене встречаются два символа: солдат-доброволец Саша, олицетворяющий поколение юношей, вставших на защиту Родины, и девочка Таня, оставшаяся одна в блокадном Ленинграде. Эти образы, как пазлы, складываются в единую картину о преданности, силе духа и любви, соединяя судьбы солдат, матерей, детей и городов.

Творческая основа

Постановка основана на творчески переосмысленных фронтовых письмах, военных дневниках и воспоминаниях, отражающих нелегкий путь героев. Здесь звучат реальные истории, которые вызывают глубокие эмоции и заставляют задуматься о цене победы.

Музыка и поэзия

Спектакль включает в себя музыкальные и поэтические композиции — песни, ставшие символами памяти о Великой Отечественной войне. Вы услышите такие произведения, как «Темная ночь» и «Журавли», а также стихотворения, посвященные вере и жизни, свету среди тьмы.

Не упустите возможность стать частью этой мощной и трогательной истории! Спектакль «Случайный диалог» — это не просто театральное зрелище, это эмоциональное путешествие в прошлое, которое находит отклик в сердцах современников.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 сентября
Театр юных зрителей им. Брянцева Санкт-Петербург, Пионерская пл., 1
19:00 от 800 ₽

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