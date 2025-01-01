Меню
Случай. Сказка. Анекдот
Киноафиша Случай. Сказка. Анекдот

Спектакль Случай. Сказка. Анекдот

12+
Продолжительность 2 часа 15 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль о судьбе и любви: Пушкин в новой интерпретации

Совсем скоро на сцене пройдет уникальный спектакль, созданный на основе трёх выдающихся повестей А.С. Пушкина: «Пиковая дама», «Метель» и «Барышня-крестьянка». Эти истории исследуют удивительные повороты судьбы и поднимают вопросы любви, потерь и человеческих отношений.

Необычное соединение сюжетов

Интригующая особенность постановки в том, что повести не следуют линейному порядку. Они «врываются» друг в друга, создавая многослойную историю, полную неожиданных поворотов и эмоций.

Музыкальность и поэзия на сцене

Спектакль наполнен легкостью, поэтичностью и музыкальностью. Характерный юмор, озорство и даже хулиганство присущи «пушкинскому перу». Каждый момент полностью отдает атмосферу творчества великого автора.

Тандем талантов

Режиссёром-постановщиком спектакля выступила Елена Ток, а художником стала Евгения Касьянова. Их креативный подход и внимание к деталям делают каждую сцену запоминающейся и уникальной. Команда создала атмосферу, в которой даже в печали светит улыбка, пронизанная радостью о красоте мира.

Не упустите возможность увидеть это захватывающее театральное представление, которое подарит вам новый взгляд на классическую литературу и оставит в сердце теплые воспоминания!

