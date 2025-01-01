Меню
Слово о полку Игореве
Билеты от 1800₽
Киноафиша Слово о полку Игореве

Спектакль Слово о полку Игореве

6+
Возраст 6+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Спектакль-сторителлинг "Слово о полку Игореве"

Театр сторителлинга Константина Кожевникова представляет долгожданную премьеры – "Слово о полку Игореве", бестселлер средневековой письменности. Это произведение, настоящее наследие нашей культуры, оживляется на сцене, предлагая зрителям прикоснуться к глубинам его смысла.

Погружение в героическую историю

Загадочное, как древность, пьянящее, как мёд на пиру, "Слово о полку Игореве" приглашает вас в путешествие по ярким страницам истории. Спектакль не просто воссоздаёт текст – он представляет живой дух этой героической истории. События, произошедшие более десяти веков назад, вновь становятся актуальными, проникая в сердца современников.

Тема и содержание

Это рассказ о жажде славы, ошибках и трагедии. Однако, как зачастую бывает, сила любви спасает всех. Спектакль раскрывает вечные темы, которые затрагивают каждого и являются понятными для зрителей разных поколений.

Кто стоит за спектаклем

Инсценировка создана талантливым дуэтом: Беллой Кирик и Ольгой Головиной. Режиссёрские решения воплощает Константин Кожевников, а художественное оформление обеспечивает Леша Лобанов.

Артисты на сцене

Историю рассказывают яркие исполнители: Андрей Савостьянов, Константин Кожевников, Павел Шишлянников, Евгений Пеккер, Егор Волнов, Александра Люц и Оксана Тарунтаева. Каждый из них приносит свою индивидуальность в общее полотно спектакля.

Где нас найти

Спектакль проходит в Театре.doc, расположенном на Лесной улице, 59, стр. 1 (станции метро: Менделеевская, Новослободская, Белорусская), в зале на втором этаже.

Приглашаем всех школьников, как нынешних, так и бывших, узнать, "что хотел сказать автор". Не упустите возможность увидеть эту уникальную интерпретацию классического произведения!

Купить билет на спектакль Слово о полку Игореве

Помощь с билетами
Октябрь
4 октября суббота
14:00
Театр.doc на Лесной Москва, Лесная, 59, стр. 1
от 1800 ₽

