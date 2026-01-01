Концерт Словетского (Константа) из Gazgolder в Ростове

В клубе «Мёд» Ростова состоится сольный концерт Словетского (Константа), известного по проекту Gazgolder. Артист порадует поклонников хип-хопа исполнением лучших треков из своих сольных альбомов, а также продемонстрирует свой узнаваемый флоу.

Что ждать на концерте?

Публика услышит заряженные энергией ритмы и глубокие тексты, которые уже полюбились многим фанатам музыки. Словетский — это не только таланты исполнителя, но и опыт сотрудничества с другими известными артистами, что делает его шоу особенно запоминающимся.

Информация для зрителей

Концерт рекомендован для зрителей старше 16 лет.

Meet & Greet с артистом начнется в 18:30.

Не забудьте приобрести билеты заранее, так как количество мест ограничено.