Словетский
Киноафиша Словетский

Словетский

18+
Возраст 18+

О концерте

Сольный концерт Словетского в Красноярске

Приготовьтесь к незабываемому вечеру! Словетский из Константы представляет свой большой сольный концерт в Красноярске. Он порадует зрителей не только новыми композициями, но и всеми известными хитами, которые полюбились многим.

Новая программа

Концерт обещает быть ярким и динамичным. Словетский представит новую программу, которая сочетает в себе как свежие, так и проверенные временем треки. Каждый номер обещает зарядить зрителей положительными эмоциями и хорошим настроением!

Почему стоит посетить

Словетский - один из самых ярких представителей современного музыкального искусства. Его харизма, сценическое мастерство и глубокие тексты не оставят равнодушным ни одного зрителя. Это отличный шанс насладиться живым выступлением талантливого музыканта в атмосфере тепла и уюта.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Концерт уже близко, и вы не захотите его пропустить!

Купить билет на концерт Словетский

Апрель
23 апреля четверг
19:00
Baker Street Красноярск, Партизана Железняка, 23, ТРЦ «Июнь»
от 2500 ₽

