Словетский РЭП + Live Band. Новая программа и специальные гости!
Билеты от 2200₽
О концерте

Концерт группы Slovetskii Live Band в клубе «Base»

В клубе «Base» состоится захватывающий концерт группы Slovetskii Live Band. Это событие станет настоящим праздником для поклонников энергичной музыки и ярких выступлений.

Программа и участники

В программе концерта - рэп и живое выступление с участием специальных гостей. Зрители смогут насладиться новыми треками с последней пластинки музыкантов, а также любимыми хитами, которые уже успели завоевать популярность.

Интересные факты

Группа Slovetskii Live Band известна своим уникальным стилем, который сочетает в себе элементы рэпа, фанк и других жанров. Их живые выступления славятся динамичной атмосферой и взаимодействием с публикой. Если вы еще не знакомы с их творчеством, данный концерт - отличная возможность открыть для себя новый, яркий музыкальный мир.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!

Купить билет на концерт Словетский РЭП + Live Band. Новая программа и специальные гости!

Январь
31 января суббота
20:00
Base Club Москва, Орджоникидзе, 11, стр. 1
от 2200 ₽

