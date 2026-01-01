Слот. XX лет альбому «Две войны»

Юбилей альбома «2 войны» от группы «СЛОТ»

Знаковое событие для поклонников альтернативного рока: альбому «2 войны» исполняется 20 лет. В связи с этим группа «СЛОТ» выступит с двумя уникальными шоу в Москве и Санкт-Петербурге весной 2026 года.

Воспоминания и эмоции

Игорь «Кэш» Лобанов, основатель и фронтмен группы, поделился своими мыслями о юбилее: «Всё летит по спирали и когда-нибудь возвращается к тому, с чего начиналось. Страшно подумать, но нашему второму альбому – двадцатка! Мы меняемся и двигаемся дальше, но KOЯNи не забываем». Это делает событие особенно значимым для старых поклонников, которые хотят вернуть атмосферу 2006 года.

Значимость альбома «2 войны»

Именно этот релиз стал определяющим для группы и сыграл важную роль в её карьере. Альбом был выпущен в 2006 году и переиздан в 2007. В его состав вошло 14 треков, среди которых такие хиты, как «2 войны», «Пуля», «7 звонков» и «Колыбельная». Обложка альбома, созданная английским 3D-дизайнером Andidas, изображает умирающего робота с каплями крови.

Успех и признание

Песня «Пуля» стала саундтреком к фильму «Охота на пиранью», а трек «2 войны» стал одной из визитных карточек «СЛОТ». На стриминговых сервисах альбом был прослушан более 50 миллионов раз и признан лучшим рок-альбомом 2006 года по версии портала Newsmusic.ru. Культовый альбом, полон сумасшедшей энергетики и нового звучания, ждет вас на шоу 30 мая в Москве и 31 мая в Санкт-Петербурге!

О группе «СЛОТ»

С момента своего основания в 2002 году группа «СЛОТ» выпустила 10 студийных альбомов, 3 мини-альбома и более 30 синглов. Недавно в коллектив пришла солистка Дарья Равдина, с которой музыканты начали масштабный тур «МАСТ ГО ОН», выпустили шоу «Все в СЛОТ» и альбом «Х10», продолжая радовать своих поклонников новым звучанием.