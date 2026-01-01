Слот. XX лет альбому «Две войны»

Знаковое событие для поклонников альтернативного рока: альбому «2 войны» исполняется 20 лет. В связи с этим группа «СЛОТ» выступит с двумя уникальными шоу в Москве и Санкт-Петербурге весной 2026 года.
Игорь «Кэш» Лобанов, основатель и фронтмен группы, поделился своими мыслями о юбилее: «Всё летит по спирали и когда-нибудь возвращается к тому, с чего начиналось. Страшно подумать, но нашему второму альбому – двадцатка! Мы меняемся и двигаемся дальше, но KOЯNи не забываем». Это делает событие особенно значимым для старых поклонников, которые хотят вернуть атмосферу 2006 года.
Именно этот релиз стал определяющим для группы и сыграл важную роль в её карьере. Альбом был выпущен в 2006 году и переиздан в 2007. В его состав вошло 14 треков, среди которых такие хиты, как «2 войны», «Пуля», «7 звонков» и «Колыбельная». Обложка альбома, созданная английским 3D-дизайнером Andidas, изображает умирающего робота с каплями крови.
Песня «Пуля» стала саундтреком к фильму «Охота на пиранью», а трек «2 войны» стал одной из визитных карточек «СЛОТ». На стриминговых сервисах альбом был прослушан более 50 миллионов раз и признан лучшим рок-альбомом 2006 года по версии портала Newsmusic.ru. Культовый альбом, полон сумасшедшей энергетики и нового звучания, ждет вас на шоу 30 мая в Москве и 31 мая в Санкт-Петербурге!
С момента своего основания в 2002 году группа «СЛОТ» выпустила 10 студийных альбомов, 3 мини-альбома и более 30 синглов. Недавно в коллектив пришла солистка Дарья Равдина, с которой музыканты начали масштабный тур «МАСТ ГО ОН», выпустили шоу «Все в СЛОТ» и альбом «Х10», продолжая радовать своих поклонников новым звучанием.