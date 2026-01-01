Оповещения от Киноафиши
Слот. The Best X10 tour. Новый альбом и лучшие песни
Слот. The Best X10 tour. Новый альбом и лучшие песни

16+
Возраст 16+

О концерте

СЛОТ: Новый тур «THE BEST X10»

Зимой 2026 года альтернативная группа СЛОТ отправится в долгожданный тур «THE BEST X10». Фанатов команды ждет не только презентация новых песен, но и исполнение самых популярных хитов группы. Концерты пройдут в городах Рязань, Пенза, Ярославль, Тверь, Тула, Липецк и других.

Новый альбом и важные изменения

Новый альбом СЛОТ, который ожидается более четырех лет, стал особенно долгожданным событием. Это первая пластинка, записанная с новой солисткой Дарьей Равдиной. Альбом «х10», вышедший в ноябре 2025 года, включает 11 треков, среди которых синглы «Маяк», «Кошки против собак» и «Обет молчания». Музыканты описывают новый материал как сочетание стилей из альбомов Septima (2016) и «Инстинкт выживания» (2021).

Цитаты участников

Игорь Кэш, основной фронтмэн группы, отмечает: «Мы вас слышим и благодарны за поддержку. Десятый юбилейный альбом — отличный повод для нового тура. Это будет именно тот СЛОТ, который ждут наши преданные поклонники».

Сама Дарья Равдина также поделилась своими эмоциями: «Я очень воодушевлена и испытываю волнение перед предстоящим туром. Это важный шаг как для меня, так и для всей группы. Наш альбом — это общий труд, и я уверена, что каждый найдёт для себя свою особенную песню».

График тура

  • Рязань — Руки ВВерх! Бар
  • Липецк — КРК «Мегаполис»
  • Тула — Mini
  • Ярославль — Руки ВВерх! Бар
  • Вологда — Main Club
  • Череповец — Zavod (ex. Pivzavod)
  • Брянск — Fabrika
  • Владимир — ЦЕХ
  • Нижний Новгород — Milo Concert Hall
  • Пенза — Rock Café
  • Самара — Сигнал
  • Ульяновск — Шипр
  • Тверь — Big Ben
  • Подольск — 12 АТМ

О группе

С момента своего создания в 2002 году, группа СЛОТ выпустила 10 студийных альбомов, 3 мини-альбома, 5 сборников и более 30 синглов. Отметив 20-летие грандиозным туром, они продолжают удивлять зрителей концертными шоупрессами. Изменения в составе команды в 2024 году стали началом нового этапа: присоединение Дарьи Равдиной открывает новую страницу в истории группы.

Не упустите шанс стать частью нового шоу и насладиться мощным звучанием и невероятной энергетикой СЛОТ в вашем городе!

В других городах
Март
Апрель
7 марта суббота
19:00
Milo Concert Hall Нижний Новгород, Родионова, 4
от 2500 ₽
14 марта суббота
20:00
Сигнал Самара, Лесная, 23, корп. 2
от 2500 ₽
1 апреля среда
20:00
Концерт-холл «Свобода» Пермь, Краснофлотская, 15
от 2000 ₽
2 апреля четверг
20:00
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
от 2000 ₽
5 апреля воскресенье
20:00
Reborn Казань, Право-Булачная, 29
от 2000 ₽
7 апреля вторник
20:00
Максимилианс Челябинск, Труда, 183, ТРК «Гагарин-парк»
9 апреля четверг
20:00
Викинг Омск, просп. Карла Маркса, 18/7
от 3100 ₽

