Слот. The Best X10 tour. Новый альбом и лучшие песни

Зимой 2026 года альтернативная группа СЛОТ отправится в долгожданный тур «THE BEST X10». Фанатов команды ждет не только презентация новых песен, но и исполнение самых популярных хитов группы. Концерты пройдут в городах Рязань, Пенза, Ярославль, Тверь, Тула, Липецк и других.
Новый альбом СЛОТ, который ожидается более четырех лет, стал особенно долгожданным событием. Это первая пластинка, записанная с новой солисткой Дарьей Равдиной. Альбом «х10», вышедший в ноябре 2025 года, включает 11 треков, среди которых синглы «Маяк», «Кошки против собак» и «Обет молчания». Музыканты описывают новый материал как сочетание стилей из альбомов Septima (2016) и «Инстинкт выживания» (2021).
Игорь Кэш, основной фронтмэн группы, отмечает: «Мы вас слышим и благодарны за поддержку. Десятый юбилейный альбом — отличный повод для нового тура. Это будет именно тот СЛОТ, который ждут наши преданные поклонники».
Сама Дарья Равдина также поделилась своими эмоциями: «Я очень воодушевлена и испытываю волнение перед предстоящим туром. Это важный шаг как для меня, так и для всей группы. Наш альбом — это общий труд, и я уверена, что каждый найдёт для себя свою особенную песню».
С момента своего создания в 2002 году, группа СЛОТ выпустила 10 студийных альбомов, 3 мини-альбома, 5 сборников и более 30 синглов. Отметив 20-летие грандиозным туром, они продолжают удивлять зрителей концертными шоупрессами. Изменения в составе команды в 2024 году стали началом нового этапа: присоединение Дарьи Равдиной открывает новую страницу в истории группы.
Не упустите шанс стать частью нового шоу и насладиться мощным звучанием и невероятной энергетикой СЛОТ в вашем городе!