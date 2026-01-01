Слот. The Best X10 tour. Новый альбом и лучшие песни

СЛОТ: Новый тур «THE BEST X10»

Зимой 2026 года альтернативная группа СЛОТ отправится в долгожданный тур «THE BEST X10». Фанатов команды ждет не только презентация новых песен, но и исполнение самых популярных хитов группы. Концерты пройдут в городах Рязань, Пенза, Ярославль, Тверь, Тула, Липецк и других.

Новый альбом и важные изменения

Новый альбом СЛОТ, который ожидается более четырех лет, стал особенно долгожданным событием. Это первая пластинка, записанная с новой солисткой Дарьей Равдиной. Альбом «х10», вышедший в ноябре 2025 года, включает 11 треков, среди которых синглы «Маяк», «Кошки против собак» и «Обет молчания». Музыканты описывают новый материал как сочетание стилей из альбомов Septima (2016) и «Инстинкт выживания» (2021).

Цитаты участников

Игорь Кэш, основной фронтмэн группы, отмечает: «Мы вас слышим и благодарны за поддержку. Десятый юбилейный альбом — отличный повод для нового тура. Это будет именно тот СЛОТ, который ждут наши преданные поклонники».

Сама Дарья Равдина также поделилась своими эмоциями: «Я очень воодушевлена и испытываю волнение перед предстоящим туром. Это важный шаг как для меня, так и для всей группы. Наш альбом — это общий труд, и я уверена, что каждый найдёт для себя свою особенную песню».

График тура

Рязань — Руки ВВерх! Бар

Липецк — КРК «Мегаполис»

Тула — Mini

Ярославль — Руки ВВерх! Бар

Вологда — Main Club

Череповец — Zavod (ex. Pivzavod)

Брянск — Fabrika

Владимир — ЦЕХ

Нижний Новгород — Milo Concert Hall

Пенза — Rock Café

Самара — Сигнал

Ульяновск — Шипр

Тверь — Big Ben

Подольск — 12 АТМ

О группе

С момента своего создания в 2002 году, группа СЛОТ выпустила 10 студийных альбомов, 3 мини-альбома, 5 сборников и более 30 синглов. Отметив 20-летие грандиозным туром, они продолжают удивлять зрителей концертными шоупрессами. Изменения в составе команды в 2024 году стали началом нового этапа: присоединение Дарьи Равдиной открывает новую страницу в истории группы.

Не упустите шанс стать частью нового шоу и насладиться мощным звучанием и невероятной энергетикой СЛОТ в вашем городе!