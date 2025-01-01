Слот. Олдскулы свело

Летние концерты «СЛОТ» в Москве и Петербурге

Рок-альтернативщики «СЛОТ» возвращаются к истокам! Этим летом группа проведет два уникальных концерта в рамках специальной программы «Олдскулы свело», приуроченной к 2007 году. В программе – главные хиты и песни из первых трех альбомов: Slot 1, 2 войны и Тринити.

Даты и локации

Концерты состоятся:

17 июля на Red Summer в Москве

на Red Summer в Москве 14 августа на крыше Roof Place в Санкт-Петербурге

Фестивальный вайб и дресс-код

Игорь Кэш, фронтмен и основатель группы, делится: Это будет совершенно другой концерт – под открытым небом, с фестивальным вайбом. Такую программу мы никогда не играли и сыграем только дважды - в Москве и Питере. Он также добавил, что зрителей ждет атмосфера 2007 года, когда «СЛОТ» только начинали свой путь. Вспомним время, когда хочется тусовок без лишней нагрузки, себя показать и на других посмотреть. Дресс-код 2000-х приветствуется!

История и достижения группы

После выхода первого альбома Slot 1 о группе заговорили как о нашем ответе Korn и Limp Bizkit . Знакомьтесь с хитами: «Одни», «Теперь или никогда», «2 капли» и другими. В 2006 году «СЛОТ» выпустили альбом 2 войны, который стал одним из лучших по мнению поклонников. В него вошло 16 треков на философские и социальные темы с элементами рэп-кора.

Третий альбом Тринити, выпущенный в 2007 году, принес такие хиты как «Мертвые звезды», «Они убили Кенни» и «Над пропастью во лжи». Этот альбом укрепил статус «СЛОТ» как главной альтернативной команды на отечественной рок-сцене.

Сегодняшний день

Сегодня «СЛОТ» – это лидеры рок-сцены с 9 студийными альбомами и множеством клипов. Каждый их концерт – это мощное звучание и невероятный обмен энергией между артистом и зрителем. Не пропустите возможность стать частью нового шоу «СЛОТ» в Москве и Санкт-Петербурге этим летом!