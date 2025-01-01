Слот. Новый альбом и лучшие песни

СЛОТ представит юбилейный альбом в Москве

Этой осенью на столичных площадках альтернативная группа СЛОТ порадует своих поклонников новым шоу, приуроченным к презентации десятого студийного альбома «х10». Концерт состоится 28 ноября в VK Stadium в Москве.

Юбилейный альбом и его особенности

По словам Игоря Кэша, основателя и фронтмена группы, это будет мощное шоу, которое не оставит равнодушными даже самых преданных фанатов. «Мы вас слушаем, слышим и благодарны за поддержку. Десятый и юбилейный альбом – отличный повод для встречи на крупных площадках!» – отметил он.

Новый альбом стал долгожданным событием для поклонников, которые ждали его более четырех лет. Это не только первая пластинка с новой солисткой Дарьей Равдиной, которая присоединилась к группе в 2024 году, но и альбом, в который войдет более 10 треков. По словам музыкантов, «х10» будет сочетать в себе звучание предыдущих работ группы, таких как Septima (2016) и Инстинкт выживания (2021).

Новые эмоции и музыкальные эксперименты

Дарья Равдина поделилась своими впечатлениями: «Я в восторге и испытываю волнение перед выходом альбома. Это важный шаг как в моей жизни, так и в жизни СЛОТ. Каждая песня получилась уникальной, и я уверена, что каждый слушатель найдет свою особенную композицию.» Она также выразила желание как можно скорее поделиться эмоциями, вложенными в альбом, с поклонниками на живых выступлениях.

Творческий путь СЛОТ

С момента своего основания в 2002 году группа СЛОТ выпустила 9 студийных альбомов, 3 мини-альбома, 5 сборников и около 30 синглов. Они отметили 20-летие команды грандиозным туром и продолжают удивлять поклонников яркими концертными шоу. Прошлый год стал знаковым: в группу пришла Дарья Равдина, с которой музыканты провели масштабный тур «МАСТ ГО ОН», выпустив три сингла: «С.М.Г.О», «Маяк» и «Обет молчания». Также они представили новые шоу, такие как «Все в СЛОТ» и «Олдскулы свело».

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего события! Мощное электрическое звучание, невероятный обмен энергетикой между группой и зрителями, а также новые песни – все это ждет вас на большом шоу СЛОТ 28 ноября в Москве!