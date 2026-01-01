Оповещения от Киноафиши
Слот. Meet&Greet
Слот. Meet&Greet

16+
О концерте

Встреча с музыкантами СЛОТ перед концертом: общение, фото, автографы. В билет входят подарки от группы. Данный билет действителен только со стандартным билетом на концерт.

В других городах
Май
31 мая воскресенье
18:30
Космонавт Санкт-Петербург, Бронницкая, 24
от 6000 ₽

