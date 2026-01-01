Оповещения от Киноафиши
О концерте
Слот. Meet&Greet
16+
рок
Возраст
16+
О концерте
Встреча с музыкантами СЛОТ перед концертом: общение, фото, автографы. В билет входят подарки от группы. Данный билет действителен только со стандартным билетом на концерт.
В других городах
Май
31 мая
воскресенье
18:30
Космонавт
Санкт-Петербург, Бронницкая, 24
Купить билеты
от 6000 ₽
В ближайшие дни
6+
Классическая музыка
Орган при свечах: Бах — топ-10
14 марта в 20:00
Римско-католическая церковь Лурдской Божьей Матери
от 1000 ₽
6+
Джаз
Санкт-Петербургский джазовый оркестр п/у Сергея Богданова
16 марта в 19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге
от 2000 ₽
6+
Джаз
Джазовый вечер
3 апреля в 20:00
Police Station
от 1400 ₽
