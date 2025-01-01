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Слот. Meet&Greet
Киноафиша Слот. Meet&Greet

Слот. Meet&Greet

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Встреча с музыкантами группы Слот: уникальная возможность для фанатов

Не упустите шанс встретиться с музыкантами легендарной группы Слот перед их концертом! Это уникальное событие позволит вам пообщаться с любимыми артистами, сделать памятные фотографии и получить автографы.

Что включает в себя билет?

В стоимость специального билета входит не только встреча с музыкантами, но и подарки от группы. Это отличная возможность для настоящих фанатов заполучить эксклюзивные сувениры и подарки.

Важно знать

Обратите внимание, что данный билет действителен только в сочетании со стандартным билетом на концерт. Не забудьте приобрести оба варианта, чтобы насладиться незабываемым опытом общения с артистами!

Факты о группе Слот

Группа Слот была основана в 1998 году и за годы своей деятельности завоевала большую популярность в России и за ее пределами. Их музыка сочетает в себе элементы рока и электронной музыки, а тексты песен затрагивают глубокие и актуальные темы.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего события! Ждем вас на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 августа
Roof Place Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, Культурный квартал «Брусницын», крыша
18:30 от 6000 ₽

В ближайшие дни

Вечер музыки для брасс-квинтета
6+
Джаз
Вечер музыки для брасс-квинтета
2 ноября в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 400 ₽
18+
Блюз Джаз
Ночной концерт
25 июля в 22:30 Police Station
от 600 ₽
Битва Органов
0+
Классическая музыка
Битва Органов
22 августа в 19:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 1100 ₽
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