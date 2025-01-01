Меню
Слоненок-турист
Билеты от 600₽
Слоненок-турист

Спектакль Слоненок-турист

0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Захватывающее кругосветное путешествие с Слонёнком и Верблюжонком

Хотите подарить своему ребёнку незабываемое путешествие, полное чудес? Тогда приходите к нам в гости и отправляйтесь в захватывающее кругосветное странствие вместе с весёлым Слонёнком и бесстрашным Верблюжонком!

Приключения для юных исследователей

Во время этих увлекательных приключений юные зрители театра узнают, как поют разные птицы, где начинается голова у червяка, и как не потеряться в лесу. Бесстрашие главных героев поможет детям не испугаться опасностей и познакомиться с коренными жителями леса, а также с забавными друзьями Слонёнка и Верблюжонка.

Кукольный спектакль для всей семьи

Классические куклы и куклы-марионетки, добрый юмор и необычные сценические решения создают уникальную атмосферу спектакля. Интересный сюжет делает его идеальным для детей любого возраста.

Присоединяйтесь к веселью!

Не упустите шанс стать частью этого яркого и увлекательного путешествия, наполненного радостью, добротой и бесконечным весельем. Мы ждем вас!

Расписание

2 ноября
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
12:00 от 600 ₽
16 ноября
КЦ «Зодчие» Москва, Партизанская, 23
11:00 от 800 ₽
23 ноября
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
12:00 от 600 ₽

