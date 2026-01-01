Оповещения от Киноафиши
Слоненок Хортон
Киноафиша Слоненок Хортон

Спектакль Слоненок Хортон

Постановка
Буфф 0+
Возраст 0+

О спектакле

Музыкальная фантазия для детей по мотивам сказки Доктора Сьюза

Слонёнок Хортон сидит на дереве и высиживает яйцо. Что?! Да, вы не ослышались! Все дело в том, что птичка Мейзи решила отправиться в отпуск и оставила яйцо доверчивому слону.

Музыкальный спектакль, основанный на истории «Хортон высиживает яйцо», был создан всемирно известным детским писателем и мультипликатором Доктором Сьюзом. Это увлекательная история о преданности, настоящей любви и храбрости, в которой главный герой готов помочь в трудную минуту.

Спектакль для всей семьи

Для детей это не только забавное приключение, но и важный жизненный урок. Родители смогут по-новому взглянуть на привычные простые истины, что делает этот спектакль интересным для зрителей разных возрастов.

Март
Апрель
22 марта воскресенье
12:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
31 марта вторник
12:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
1 апреля среда
12:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
12 апреля воскресенье
12:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
18 апреля суббота
12:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22

