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Слон
Билеты от 1000₽
Киноафиша Слон

Спектакль Слон

Постановка
Московский театр кукол 12+
Продолжительность 1 час 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Признание в любви Санкт-Петербургу

Спектакль «Слон», поставленный по рассказу А. И. Куприна, — это наше признание в любви к великолепному Санкт-Петербургу и красивейшей эпохе начала ХХ века.

Город как полноправный герой

Санкт-Петербург выступает важным действующим лицом спектакля. Его арки и набережные, грифоны и сфинксы, мосты и атланты становятся равноправными участниками событий наряду с куклами и актерами.

Очарование старого цирка

Еще одной удивительной темой спектакля является старый петербургский цирк, где выступает всемирно известный фокусник Гудини, исполняя свой знаменитый трюк — исчезновение слона.

Символ безграничной любви

Слон в спектакле — символ безграничной любви отца к своей дочери и готовности на все ради ее счастья.

Жизнеутверждающий финал

В этом спектакле нет отрицательных персонажей: все помогают отцу доставить слона к девочке, а финал истории обещает быть жизнеутверждающим и полным надежды.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
17:00 от 1000 ₽

Фотографии

Слон Слон Слон Слон Слон Слон

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