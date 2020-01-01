Признание в любви Санкт-Петербургу

Спектакль «Слон», поставленный по рассказу А. И. Куприна, — это наше признание в любви к великолепному Санкт-Петербургу и красивейшей эпохе начала ХХ века.

Город как полноправный герой

Санкт-Петербург выступает важным действующим лицом спектакля. Его арки и набережные, грифоны и сфинксы, мосты и атланты становятся равноправными участниками событий наряду с куклами и актерами.

Очарование старого цирка

Еще одной удивительной темой спектакля является старый петербургский цирк, где выступает всемирно известный фокусник Гудини, исполняя свой знаменитый трюк — исчезновение слона.

Символ безграничной любви

Слон в спектакле — символ безграничной любви отца к своей дочери и готовности на все ради ее счастья.

Жизнеутверждающий финал

В этом спектакле нет отрицательных персонажей: все помогают отцу доставить слона к девочке, а финал истории обещает быть жизнеутверждающим и полным надежды.