Слон Хортон
Киноафиша Слон Хортон

Спектакль Слон Хортон

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальное приключение для всей семьи: слон Хортон в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на увлекательный спектакль для детей от 5 лет и их родителей, основанный на знаменитой книге Доктора Сьюза «По-моему, мысль моя очень проста — слон верен от хобота и до хвоста». Это музыкальное приключение расскажет о доверчивом слоне Хортоне и его невероятных испытаниях.

Сюжет спектакля

Все начинается с того, как красивая птичка Мэйзи, уставшая высиживать яйцо, улетает в поисках приключений. На её место остается слон Хортон, который, несмотря на все трудности и опасности, готов охранять яйцо день и ночь — под дождем и под палящим солнцем. Кто же вылупится из него? И как отреагирует Мэйзи на это?

Темы и настроения

История Хортона — это не просто сказка о терпении и ответственности, но и о дружбе, верности и радости игры. Она раскрывает, как соперничество может обернуться настоящим партнёрством. Два актёра с разными темпераментами, прямо на глазах у зрителей, создают мир, где детская фантазия становится главным инструментом творчества.

Творческая команда

Художественный руководитель постановки — Екатерина Гороховская. Режиссёр — Борис Смелянец. Сценография и куклы разработаны Дарьей Арбениной, а музыку создал Алексей Чуканов. Тексты песен написаны Александром Лозицким. На сцене выступают актёры Борис Смелянец и Катя Ионас, которые создадут незабываемую атмосферу для зрителей.

Что вас ждет на спектакле

Спектакль объединяет живых актёров и куклы, музыку и театр теней, клоунаду и лирику. Это не просто представление — это признание в любви самой природе театра, которое оставит яркие впечатления как у детей, так и у взрослых.

Купить билет на спектакль Слон Хортон

Октябрь
18 октября суббота
12:00
Открытое пространство Санкт-Петербург, Моховая, 42, вход со двора
от 1200 ₽
14:00
Открытое пространство Санкт-Петербург, Моховая, 42, вход со двора
от 1200 ₽
26 октября воскресенье
15:00
Открытое пространство Санкт-Петербург, Моховая, 42, вход со двора
от 1200 ₽

