Slipknot Tribute: Get This

Поклонники культовой рок-группы Slipknot смогут насладиться незабываемым концертом от московской трибьют-группы Get This. В их репертуаре - лучшие песни, которые стали классикой для фанатов тяжелой музыки.
Концерт обещает стать настоящим праздником для любителей nu-metal и heavy metal. Трибьют-группа Get This воссоздаст атмосферу настоящего шоу Slipknot, включая яркие костюмы и захватывающие визуальные эффекты.
Не пропустите шанс погрузиться в мир музыки Slipknot с трибьют-группой Get This – это будет вечер, наполненный энергией и драйвом!