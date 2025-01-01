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Slipknot Tribute: Get This
Киноафиша Slipknot Tribute: Get This

Slipknot Tribute: Get This

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Трибьют-концерт Slipknot

Поклонники культовой рок-группы Slipknot смогут насладиться незабываемым концертом от московской трибьют-группы Get This. В их репертуаре - лучшие песни, которые стали классикой для фанатов тяжелой музыки.

Что ждать от выступления?

Концерт обещает стать настоящим праздником для любителей nu-metal и heavy metal. Трибьют-группа Get This воссоздаст атмосферу настоящего шоу Slipknot, включая яркие костюмы и захватывающие визуальные эффекты.

Интересные факты о Slipknot

  • Slipknot была основана в 1995 году в Айове и с тех пор стала одной из самых влиятельных групп в мире метала.
  • Группа известна своими мощными живыми выступлениями и уникальной сценической эстетикой.
  • Каждый участник Slipknot носит маску, что добавляет загадочности и уникальности концертам.

Не пропустите шанс погрузиться в мир музыки Slipknot с трибьют-группой Get This – это будет вечер, наполненный энергией и драйвом!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 16 августа
Diesel Воронеж, Генерала Лизюкова, 4
20:00 от 1000 ₽
Казань, 12 сентября
Reborn Казань, Право-Булачная, 29
20:00 от 1000 ₽
Екатеринбург, 13 сентября
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
20:00 от 1000 ₽
Нижний Новгород, 20 сентября
Alcatraz Нижний Новгород, Почаинская, 17с
20:00 от 1000 ₽
Ростов-на-Дону, 24 октября
Подземка Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3, ДК «Ростсельмаш»
20:30 от 1000 ₽
Краснодар, 25 октября
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
19:30 от 1000 ₽
Самара, 8 апреля
Бар без названия Самара, Братьев Коростелевых, 170
20:00 от 1100 ₽
Челябинск, 10 апреля
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
20:00 от 1000 ₽
Омск, 11 апреля
Викинг Омск, просп. Карла Маркса, 18/7
19:00 от 1000 ₽

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