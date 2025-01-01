Slipknot Tribute: Get This

Трибьют-концерт Slipknot

Поклонники культовой рок-группы Slipknot смогут насладиться незабываемым концертом от московской трибьют-группы Get This. В их репертуаре - лучшие песни, которые стали классикой для фанатов тяжелой музыки.

Что ждать от выступления?

Концерт обещает стать настоящим праздником для любителей nu-metal и heavy metal. Трибьют-группа Get This воссоздаст атмосферу настоящего шоу Slipknot, включая яркие костюмы и захватывающие визуальные эффекты.

Интересные факты о Slipknot

Slipknot была основана в 1995 году в Айове и с тех пор стала одной из самых влиятельных групп в мире метала.

Группа известна своими мощными живыми выступлениями и уникальной сценической эстетикой.

Каждый участник Slipknot носит маску, что добавляет загадочности и уникальности концертам.

Не пропустите шанс погрузиться в мир музыки Slipknot с трибьют-группой Get This – это будет вечер, наполненный энергией и драйвом!