Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Slipknot Cover Show
Билеты от 1500₽
Киноафиша Slipknot Cover Show

Slipknot Cover Show

16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте

Кавер-шоу Slipknot в клубе Eclipse

В московском ночном клубе «Eclipse» состоится необычное мероприятие — кавер-шоу, посвящённое легендарной рок-группе Slipknot. Это уникальная возможность для поклонников тяжёлой музыки насладиться знакомыми хитами в исполнении талантливых музыкантов, которые сумеют передать атмосферу оригинального коллектива.

Знаковые хиты на сцене

Slipknot — известная американская метал-группа, прославившаяся не только своим агрессивным стилем, но и яркими сценическими образами. Среди их самых знаковых песен — «Duality», «Psychosocial», «Before I Forget» и «Wait and Bleed». Эти композиции стали глассом для многих фанатов ню-метала и по сей день остаются любимыми у множества слушателей.

Интересен каждому фанату

Концерт станет настоящим праздником для всех, кто ценит творчество Slipknot и тяжёлую музыку в целом. Не упустите шанс увидеть эту уникальную интерпретацию любимых хитов в живом исполнении!

Купить билет на концерт Slipknot Cover Show

Помощь с билетами
Декабрь
13 декабря суббота
19:00
Eclipse Москва, Переведеновский пер., 21, стр. 11
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Ирина и Александр Круг
18+
Шансон
Ирина и Александр Круг
10 февраля в 21:00 Petter
от 9500 ₽
Стендап в Парке Горького
18+
Юмор
Стендап в Парке Горького
13 декабря в 20:00 Жаровня
от 1590 ₽
Marimba Plus
12+
Джаз Фолк
Marimba Plus
21 декабря в 20:00 Клуб Алексея Козлова
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше