Slipknot & Korn Tribute

16+
Возраст 16+

О концерте

Легендарный сплит-концерт: хитовые трибьют-проекты

Два московских трибьют-проекта Get This и Cornfield приглашают зрителей на уникальное мероприятие, которое не оставит равнодушными поклонников рок-музыки. В этом сплит-концерте прозвучат бессмертные хиты таких культовых групп, как Slipknot и Korn.

Что такое трибьют-шоу?

Трибьют-шоу — это особый формат концерта, где песни известных артистов исполняются другими музыкантами. Это позволяет фанатам насладиться знакомыми мелодиями в новом прочтении, создавая атмосферу уважения к оригинальным исполнителям.

О проектах

Get This и Cornfield известны своими оригинальными интерпретациями хитов легендарных рок-групп. Их концерты всегда собирают полный зал и становятся настоящими праздниками для любителей мощной музыки.

Не упустите возможность на живом представлении насладиться энергией и харизмой этих исполнителей в исполнении популярных хитов. Сплоченность музыкантов и страсть к музыке создадут неповторимую атмосферу. Мы ждем вас на этом незабываемом событии!

В других городах
Май
30 мая суббота
19:00
Alcatraz Нижний Новгород, Почаинская, 17с
31 мая воскресенье
19:00
Reborn Казань, Право-Булачная, 29
от 1500 ₽

