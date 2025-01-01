Спектакль Слэм в эпоху одиночества/Bumf

Перформанс «Слэм в эпоху одиночества» и спектакль «Bumf»

Слэм в эпоху одиночества

Дуэт хореографов Ильи Манылова и Элины Кавалеровой представляет перформанс «Слэм в эпоху одиночества». Они называют свой стиль панк-балетом, который сочетает элементы современного танца с экстремальной физической выразительностью.

Илья Манылов, известный своим ярким и провокационным стилем, вместе с Элиной Кавалеровой исследует границы хореографии, стремясь подорвать традиционные представления о танце. «Когда-то мы начали называть себя панк-балетом, потому что это звучит дико, иронично и весело», — говорят постановщики. Их танец — это «анархия движения со знаком плюс», в котором соединяются сила, протест, радость и открытость к окружающим.

По словам хореографов, их работа — это слэм, где каждый танцор существует в своем собственном переживании, но при этом ощущается общность. Продолжительность перформанса составляет 20 минут.

Спектакль «Bumf»

Спектакль «Bumf» — это причудливая и юмористическая работа хореографа Дианы Вайловой, вдохновленная музыкой Альфреда Шнитке. Вайлова создает ироничное и динамичное произведение, которое захватывает зрителя своей непосредственностью и красотой искусства танца.

«В этой работе мы исследуем музыкальное наследие Шнитке с его контрастами и напряженной экспрессией звука», — делится Диана Вайлова. Музыка композитора меняется в течение его карьеры, переходя от классики к авангарду. Хореограф пытается создать единую линию повествования, соединяя различные по стилю произведения, чтобы показать единство бытия и истории.

Спектакль «Bumf» длится 25 минут и исполняется танцевальной компанией VAYLO.