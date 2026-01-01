Спектакль Слэм в эпоху одиночества. Ваня Улетел, а может растаял.

Панк-балет на Новой сцене Александринского театра

Дуэт двух хореографов, Ильи Манылова и Элины Кавалеровой, представляет свой новый спектакль, который они называют панк-балетом. Илья Манылов известен своим ярким и провокационным стилем, который сочетает в себе технику современного танца и экстремальные физические элементы. Вместе с Элиной Кавалеровой они исследуют возможности подрыва конвенционального языка хореографии через практику азартного и смелого движения.

Хореографы задаются вопросом, как в теле могут соединяться сила, протест, радость и открытость окружающим. "Когда-то мы начали называть себя и то, что мы делаем, панк-балетом, просто потому что это звучит дико, иронично и весело", - делится Илья. Их танец — это анархия движения со знаком плюс, контемпорари хардкор-коктейль, который сочетает смелость, бодрость, дерзость и удовольствие.

Этот спектакль демонстрирует важность быть рядом, даже с незнакомыми, и говорит о любви в трудные времена. Ваня улетел, а может, растаял в пространстве их перформанса, который можно сравнить со слэмом на концерте. Каждый танцор существует отдельно в своем переживании, но вместе они создают глубокую социальную связь.

Хореография и перформанс приготовлены Ильей Маныловым и Элиной Кавалеровой, а композитором выступает Алексей Русских. Работа создана в рамках проекта "Easy: Танец в процессе создания" по заказу Дома Культуры ГЭС-2.

Ваня улетел

Моноспектакль "Ваня улетел" исследует постоянные и переменные величины в нашей жизни через призму фольклористики, основываясь на книге В.Я. Проппа "Морфология волшебной сказки". В спектакле проводятся параллели между миром волшебной сказки и судьбой человека.

Какой путь должен пройти герой для достижения богатств? И нужно ли это? Готовы ли мы к "страшному переходу", чтобы достичь Царствования? Или достаточно оставаться в "родительском доме" и следовать своим циклом? Эти философские вопросы ставятся в центре произведения.

Хореография и перформанс созданы Ильей Маныловым, который в этом спектакле продолжает исследовать взаимодействие человека и мифологии, обращаясь к универсальным темам, которые актуальны для каждого из нас.