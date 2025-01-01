Меню
12+
Продолжительность 1 час
Возраст 12+

О спектакле

Танцевальный моноспектакль по повести «Застава на Якорном поле»

На Новой сцене Александринского театра пройдет уникальный танцевальный моноспектакль, основанный на повести В. Крапивина «Застава на Якорном поле». Этот спектакль погружает зрителей в мир детства, воспоминаний и сложных выборов, связанных с взрослением.

Сюжет и исполнение

Длительность спектакля составляет 70 минут, в течение которых зрители окажутся в путешествии по кольцу времени вместе с актером Игорем Устиновичем. Он искусно исполняет две роли: девятилетнего мальчика и его наставника Кантора. Через призму этих образов раскрываются темы мужественности, ответственности и, конечно, взросления.

Команда постановки

Режиссером спектакля является Дина Верютина, а за хореографию отвечает Александр Челидзе. Звуковое оформление создает Роман Севастьянов, а световую концепцию разрабатывает Эмиль Авраменко. Команда талантливых специалистов обеспечивает незабываемые впечатления зрителей.

Основные темы

Спектакль затрагивает важные вопросы: Как справиться с разлучением с близкими? Как найти свое место в непростом взрослом мире? Сложный выбор между детством и взрослой жизнью представлен через трогательные образы, позволяющие зрителям задуматься о собственных переживаниях.

Премьера

Премьера спектакля состоялась 28 февраля 2025 года на Новой сцене Александринского театра. Не упустите возможность увидеть эту глубокую и трогательную историю.

Режиссер
Дина Верютина
В ролях
Игорь Устинович

Фотографии

