Танцевальный моноспектакль по повести «Застава на Якорном поле»

На Новой сцене Александринского театра пройдет уникальный танцевальный моноспектакль, основанный на повести В. Крапивина «Застава на Якорном поле». Этот спектакль погружает зрителей в мир детства, воспоминаний и сложных выборов, связанных с взрослением.

Сюжет и исполнение

Длительность спектакля составляет 70 минут, в течение которых зрители окажутся в путешествии по кольцу времени вместе с актером Игорем Устиновичем. Он искусно исполняет две роли: девятилетнего мальчика и его наставника Кантора. Через призму этих образов раскрываются темы мужественности, ответственности и, конечно, взросления.

Команда постановки

Режиссером спектакля является Дина Верютина, а за хореографию отвечает Александр Челидзе. Звуковое оформление создает Роман Севастьянов, а световую концепцию разрабатывает Эмиль Авраменко. Команда талантливых специалистов обеспечивает незабываемые впечатления зрителей.

Основные темы

Спектакль затрагивает важные вопросы: Как справиться с разлучением с близкими? Как найти свое место в непростом взрослом мире? Сложный выбор между детством и взрослой жизнью представлен через трогательные образы, позволяющие зрителям задуматься о собственных переживаниях.

Премьера

Премьера спектакля состоялась 28 февраля 2025 года на Новой сцене Александринского театра. Не упустите возможность увидеть эту глубокую и трогательную историю.