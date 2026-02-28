Спектакль Следующая остановка

Оповещения от Киноафиши
12+
Продолжительность 50 минут
Возраст 12+

О спектакле

Иммерсивный спектакль-променад в трамвае

На остановке «Трамвайное депо» пройдет уникальный спектакль, который сочетает театральное искусство и городскую среду. Во время поездки зрители в наушниках услышат историю двух героев — Алисы и Тараса, чьи конфликты с родителями обостряются на фоне омских улиц. Этот спектакль станет интересным опытом для любителей интерактивных форм театра.

Действие происходит в трамвае, который служит декорацией, а окно становится своего рода рамой, через которую зрители наблюдают за городом. Эта необычная форма подачи позволяет глубже осмыслить сюжет и создать близость между героями и аудиторией.

Голоса спектакля

Спектакль оживляют талантливые актеры театра «Галерка»: Анастасия Смычек, Василий Анохин и Анжелика Палладова. Зрители также услышат голос омского транспорта, который принадлежит Ирине Герлиц. Музыку для спектакля создал Алексей Гализдра, известный также как автор рекламы «Тач-салон».

Создатели истории

Сюжет разработан творческим объединением: Евгения Карпанина и Алексей с Екатериной Пономаревыми. Их совместная работа приносит новую жизнь и актуальность в театральное искусство.

Информация для зрителей

Сбор гостей осуществляется за 15 минут до начала у остановки «Трамвайное депо», которая находится позади здания цирка (ул. Орловского, 339). Чтобы добраться до места, обойдите цирк с левой стороны.

Февраль
Март
28 февраля суббота
15:00
Остановка «Трамвайное депо» Омск, 16-й Военный Городок, 339
от 800 ₽
1 марта воскресенье
15:00
Остановка «Трамвайное депо» Омск, 16-й Военный Городок, 339
от 800 ₽

Фотографии

Следующая остановка Следующая остановка Следующая остановка Следующая остановка

